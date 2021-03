Gelockerte Corona-Massnahmen – Berns langsames Erwachen Am Montag dürfen Läden, Museen und Tierpark wieder auftun. In der Bundesstadt ist die Freude spürbar, doch auch eine gewisse Zurückhaltung. Calum MacKenzie , Naomi Jones , Sophie Reinhardt

Kein Massenandrang nach der Wiedereröffnung der Läden. Foto: Adrian Moser

Als am 18. Januar plötzlich fast alle Läden geschlossen waren, kannten die Bernerinnen und Berner dieses Gefühl bereits. Der Schritt zurück in den Lockdown wurde nicht mehr mit Schock, sondern mit einem gewissen Gleichmut empfangen. Die Lockerung der Massnahmen mag vielleicht auf den Tag des meteorologischen Frühlingsbeginns fallen, doch auch jetzt halten sich die Emotionen in Grenzen.

Noch im vergangenen April warteten Dutzende am frühen Morgen vor den wiedereröffneten Gartencentern, als der erste Lockdown schrittweise zu Ende ging. An diesem Montag bleibt der Ansturm aus: Kurz nach 9 Uhr herrscht gähnende Leere in den Bücherläden, Parfümerien und Elektrogeschäften der Bundesstadt. Die teils gross angeschriebenen Rabatte scheinen die Masse nicht anzuziehen. Immerhin bietet das den Verkäuferinnen und Verkäufern eine Gelegenheit, den Staub, der sich in den Läden über Wochen angesammelt hat, wegzuputzen.