Tipps für nächste Woche – Wo Berns kulturelles Leben wieder erwacht Wo gibt es ab nächster Woche Konzerte? Welche Terrasse und welches Kino öffnen in den kommenden Tagen? Brigitte Walser , Sophie Reinhardt

Vorbereitungen beim Kino Rex in der Berner Schwanengasse.

Foto: Franziska Rothenbühler

Der Bundesrat lockert, und die Bundesstadt erwacht. Ab nächster Woche sind in Bern Kulturveranstaltungen möglich und die Vorbereitungen dazu im vollen Gange. Zwar sind noch Massnahmen gefordert, ist Abstandhalten nötig, und ohne Schutzkonzepte geht gar nichts. Trotzdem lässt sich einiges unternehmen. Haben Sie Ihr Programm schon zusammengestellt? Hier finden Sie eine Auswahl, die Sie vielleicht dazu animiert, selbst weiterzuforschen, was Sie in Bern nächste Woche unternehmen könnten.

Kino: Erste Leinwände gehen am Montag hoch

Das Kino Rex in Bern macht den Anfang. Auch das Kellerkino startet am Montag.

Foto: Franziska Rothenbühler



Für Filmfans war der Entzug hart, doch das Ende naht. Wer es sich gleich am ersten Lockerungstag in einem Kinosessel gemütlich machen will, kann dies tun. In Bern stehen das Kino Rex und das Kellerkino ab Montag bereit. Und sie starten mit einem reichhaltigen Programm. Zu den ersten Streifen gehören «Das neue Evangelium», ein Film von Milo Rau (17.30 Uhr, Rex), oder «Zwischenwelten», ein Film über unterschiedliche Wege des Heilens im Appenzellerland (18.30 Uhr, Kellerkino). Für die Vorstellungen kommen Schutzkonzepte zum Einsatz. Statt mit Popcorn geht man halt mit Maske in den Kinosaal. Wenn das 36-plätzige Kellerkino allerdings nur zu einem Drittel gefüllt werden darf, muss man mit ausverkauften Sälen rechnen. Von den Quinnie-Kinos in Bern öffnet am Donnerstag, 22. April, das Movie. An diesem Tag startet auch das Multiplex-Kino in Muri. Das Pathé-Kino im Westside kündigt seine Rückkehr auf den Freitag, 23. April, ab 17 Uhr an.