Gastroszene im Wandel – Berns Italiener kommen nicht mehr aus Italien Einst brachten italienische Migranten Pizza und Pasta nach Bern. Heute führen oft Leute aus dem Balkan oder Sri Lanka die «Ristoranti». Wie zum Beispiel die Familie Mohan in der Länggasse. Mathias Streit

Das Wirtepaar Ramanathan und Rathi Mohan führt seit dreizehn Jahren das Restaurant Warteck in der Länggasse. Während der Semesterferien packt auch Tochter Arthusiya (rechts) mit an. Foto: Adrian Moser

Der Pizzaiolo stammt aus Sri Lanka, der Kellner aus Kosovo – in Berns italienischen Restaurants sind schon lange nicht mehr ausschliesslich Migranten oder Secondos aus Italien am Werk. Leute mit Wurzeln aus anderen Ländern haben übernommen und spiegeln so die kulturelle Vielfalt der Schweiz wider. Der hohen Qualität der Speisen tut das keinen Abbruch.