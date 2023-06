Fusion Bern-Ostermundigen – Berns Image als starker Partner bröckelt Schlechte Finanzaussichten könnten die Chancen einer Fusion gefährden. Für Experte Andreas Bergmann sind die steigenden Schuldzinsen problematisch. Simon Wälti Benjamin Bitoun

Der Blick vom Bäretower geht auf beide Gemeinden: Ob Bern und Ostermundigen fusionieren, entscheidet sich am 22. Oktober in der Volksabstimmung. Foto: Sam Buchli

Vor dem Bäretower hat ein Pro-Komitee am Donnerstag versucht, mit einem Fusiomobil positive Emotionen für die Fusion von Bern und Ostermundigen zu wecken. Doch kann die finanzielle Situation der beiden Gemeinden diese Gefühle beeinträchtigen?

In Ostermundigen mehren sich Warnrufe, die finanziellen Aussichten der Gemeinde seien schlechter als dargestellt. Derweil tut sich Bern schwer mit der Rolle als weisser Ritter: Die Stadt budgetiert für das nächste Jahr ein Defizit von über 37 Millionen Franken und rechnet für die nächsten vier Jahre mit zusätzlichen Schulden von 400 Millionen Franken.

Was bedeutet das für eine mögliche Fusion? Andreas Bergmann, Professor für öffentliches Finanzmanagement an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), hat dazu eine klare Meinung: «Durch die trüben finanziellen Aussichten nimmt Berns Attraktivität als Fusionspartner weiter ab.» Die Stadt finde im Moment keine Nachbargemeinde, die finanziell gut dastehe und fusionieren wolle.

Doch wie steht es wirklich um die Finanzen der beiden Gemeinden? Ein Vergleich der folgenden Kennzahlen gibt Aufschluss:

Bilanzüberschuss

Schulden

Selbstfinanzierungsgrad

Entwicklung der Steuereinnahmen

Stadt Bern

Für das nächste Jahr rechnet man in Bern mit einem Defizit. Dank den positiven Rechnungsabschlüssen der beiden letzten Jahre hat die Stadt aber noch einen Bilanzüberschuss von 75,6 Millionen Franken. Dieses Polster ist wichtig, denn: Kippen die finanziellen Reserven ins Negative, muss die Stadt dem Kanton laufend Budget, Finanzplanung und Jahresrechnung zur Kontrolle vorlegen.

Laut Finanzplan werden Berns finanzielle Reserven bis Ende 2024 auf 23 Millionen Franken schrumpfen. «Gemessen an der Haushaltsgrösse und an der wirtschaftlichen Bedeutung der Stadt für den Kanton Bern ist das ein schmales Polster», sagt Experte Andreas Bergmann.

Verschuldung

Anfang 2023 beliefen sich die Schulden des Berner Haushalts auf insgesamt 1,395 Milliarden Franken. Wie gravierend dies ist, darüber geben laut Kanton die Nettoschulden pro Person Aufschluss. Sie liegen in Bern bei rund 2035 Franken. «Eine Nettoschuld ab 2000 Franken je Einwohner erachten wir als kritisch», sagte Iris Markwalder vom kantonalbernischen Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) letzten Herbst zu dieser Zeitung.

Schwerer noch wiegen die Bruttoschulden – wegen der aktuellen Zinswende. Allein im nächsten Jahr nehmen die Zinskosten um 6 Millionen Franken zu. Wenn sich die Stadt nun wie geplant jährlich um 70 bis 120 Millionen Franken zusätzlich verschuldet, steigt diese Summe weiter an.

Die Folgen würden Bernerinnen und Berner zu spüren bekommen, warnt Finanzexperte Bergmann: «Diese Millionen fehlen dann beispielsweise für Klimaschutzmassnahmen oder für eine Verbesserung städtischer Leistungen.»

Selbstfinanzierungsgrad

Bern will 2024 rund 142 Millionen Franken für den Ausbau der Infrastruktur ausgeben. Doch nur 34 Prozent davon kann die Stadt selbst bezahlen. «Im Vergleich zu ähnlichen Schweizer Gemeinden ist dieser Selbstfinanzierungsgrad tief», sagt Andreas Bergmann. Das Hauptproblem sei auch hier die steigende Zinslast.

Am Donnerstag erfolgte vor dem Bäretower der Startschuss der Abstimmungskampagne «Ja zur Fusion». Foto: Dres Hubacher

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Angenommen, die Stadt Bern nimmt 40 Millionen Franken zu einem Schuldzins von 1,5 Prozent auf, um ein neues Schulhaus zu bauen. In der Folge muss die Stadt dafür jährlich 600’000 Franken an Zinsen zahlen. Dadurch koste dasselbe Schulhaus in Bern letztlich deutlich mehr als in einer Gemeinde, welche den Bau aus eigener Kraft finanzieren könne, so Bergmann. «Von den 600’000 Franken jährlichen Zinskosten könnte man bereits vier Lehrergehälter bezahlen», fügt er zur Verdeutlichung hinzu.

Steuern

Trotz der trüben finanziellen Aussichten will der Berner Gemeinderat den Steuersatz von 1,54 nicht erhöhen – zumindest in der laufenden Legislatur, die bis Ende 2024 dauert. Mit ein Grund dafür ist die positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen.

Dank dem Bevölkerungswachstum rechnet die Stadt damit, dass die Steuereinnahmen 2024 um 22,4 Millionen Franken auf total 568 Millionen Franken steigen. Auch für die Folgejahre kalkuliert sie mit jährlich 250 zusätzlichen Steuerzahlenden. «Das Berner Steuersubstrat ist sehr solid», sagte Steuerverwalter Moritz Jäggi an der Budgetpräsentation. Wichtig sei, dass der Bevölkerungszuwachs auch tatsächlich stattfinde.

Ostermundigen

In Ostermundigen schätzen Befürworter und Gegner der Fusion die finanzielle Lage völlig unterschiedlich ein. Die einen sprechen von Schönfärberei, die anderen von Schwarzmalerei. Das Komitee «Ja zur Fusion Ostermundigen-Bern» sagt, die Finanzlage sei «desolat».

Derzeit weist die Gemeinde zwar noch einen Bilanzüberschuss von 8,6 Millionen Franken auf. Dieser Überschuss werde aber schnell aufgebraucht sein, befürchtet Colette Nova, Mitglied des Komitees und SP-Parlamentarierin. Für das Komitee gibt es einen Ausweg: ein Ja zum Zusammenschluss bei der Volksabstimmung am 22. Oktober. «Bei einer Fusion erhalten wir bessere Leistungen bei tieferen Steuern», sagt Nova.

Der für die Finanzen zuständige Gemeinderat Erich Blaser (SVP) findet dagegen, das Ja-Komitee dramatisiere die Finanzlage. «Auch ohne Fusion können wir finanziell weiter bestehen.»

Verschuldung

Die Kennzahlen seien in Ostermundigen alle im grünen Bereich, sagt Erich Blaser. Auch sei die Nettoverschuldung mit 879 Franken pro Person nicht problematisch. «Es stimmt zwar, dass wir Kapital aufnehmen müssen, um die Schulhäuser zu sanieren. Bei den Schulden haben wir aber noch Spielraum.» Die Befürworter sehen diesen Punkt ganz anders: Es drohe schon in wenigen Jahren bei weiteren Defiziten ein Bilanzfehlbetrag.

Für Gemeinderat Erich Blaser (SVP) kann Ostermundigen weiter auf eigenen Beinen stehen. Foto: Raphael Moser

Nur dank der Auflösung der finanzpolitischen Reserve in der Höhe von 2,5 Millionen Franken sei es gelungen, das Defizit von fast 3 Millionen Franken auf 425’000 Franken zu reduzieren, sagt Colette Nova.

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad betrug in Ostermundigen zuletzt knapp 50 Prozent – eigentlich ungenügend, aber immer noch besser als in Bern. Zudem hat die Gemeinde nicht alle geplanten Investitionen realisiert. Der Durchschnitt der Jahre seit 2018 beläuft sich gemäss der Jahresrechnung dagegen auf über 140 Prozent, was als «ideal» bezeichnet wird.

Steuern

Im Finanzplan sieht der Gemeinderat für 2024 eigentlich eine Steuererhöhung auf 1,74 vor. Doch der Gemeinderat möchte das vermeiden, wie Erich Blaser erklärt: «Die Hoffnung besteht, dass wir die Steuererhöhung noch nicht vornehmen müssen.» Grundsätzlich sind die tiefen Steuereinnahmen aber ein Problem. Seit Jahren verfolgt Ostermundigen deshalb die Strategie, Besserverdienende anzuziehen: etwa mit der Überbauung im Oberfeld oder dem Bäretower. Blaser glaubt, dass der Plan aufgeht: «Die Steuereinnahmen gehen rauf, aber nicht von heute auf morgen.»

Der Bäretower ist zum Wahrzeichen von Ostermundigen geworden. Der Turm steht für eine steigende Attraktivität der Gemeinde. Foto: Sam Buchli

Für Colette Nova vom Pro-Komitee ist dagegen klar: «Mittelfristig hat Ostermundigen sehr schlechte Aussichten. Mit der derzeitigen Steueranlage von 1,69 kommen wir einfach nicht durch.» Der Gemeinderat wolle die Probleme nicht wahrhaben.

Als Nächstes entscheidet nun am 29. Juni das Ostermundiger Parlament über die Fusion.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Simon Wälti ist Redaktor im Ressort Bern und schreibt über Politik, Wohnen, Agglomeration und historische Themen. Mehr Infos Benjamin Bitoun ist seit 2015 bei Tamedia. Im Ressort Bern schreibt er vorwiegend über Wirtschaft, Finanzen und Politik. Zudem hat er 2018 in New York eine Datenjournalismus-Ausbildung abgeschlossen. Mehr Infos @benbitoun

Fehler gefunden?Jetzt melden.