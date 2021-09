Stimmrecht wird ausgeweitet – Berns Grosser Rat will Stimmrechtsalter 16 im Kanton Bern Im Kanton Bern kommt es höchstwahrscheinlich zu einer Volksabstimmung über die Einführung von Stimmrechtsalter 16 auf kantonaler Ebene. Der bernische Grosse Rat hat sich am Montag für eine entsprechende Verfassungsänderung ausgesprochen.

Geht es nach dem bernischen Grossen Rat, stimmen künftig im Kanton Bern auch 16- und 17-Jährige ab. Foto: Keystone (Archiv)

Der bernische Grosse Rat hat am Montag den Weg zur Einführung des Stimmrechtsalters 16 auf kantonaler Ebene geebnet. Nun kommt es höchstwahrscheinlich zu einer Volksabstimmung über dessen Einführung. Das Kantonsparlament hat sich für eine entsprechende Verfassungsänderung ausgesprochen.

Das Kantonsparlament genehmigte diese sowie eine Änderung des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte deutlich. Bevor es zur Volksabstimmung kommt, braucht es allerdings noch eine zweite Lesung, wie es im Grossen Rat hiess.

Das Berner Kantonsparlament will, dass 16- und 17-Jährige künftig bei kantonalen Angelegenheiten abstimmen können. Wählbar sein werden diese Jugendlichen aber auch künftig erst ab 18.

In den letzten Jahren ist die Einführung von Stimmrechtsalter 16 in zahlreichen Kantonen ein Thema gewesen. In der Schweiz kennt bisher aber erst der Kanton Glarus Stimmrechtsalter 16. Im Kanton Uri entscheidet das Stimmvolk am 26. September. Auch im Kanton Glarus können 16- und 17-Jährige noch nicht gewählt werden. Im Kanton Uri steht dies ebenfalls nicht zur Diskussion.

Im Jahr 2009 lehnte das Bernervolk die Einführung von Stimmrechtsalter 16 an der Urne mit einem Nein-Stimmenanteil von 75,2 Prozent sehr deutlich ab. Keine einzige Gemeinde stimmte zu.

