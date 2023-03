Neue Beflaggung bereitet Ärger – Berns Fahnenmeer schlägt Wellen Die Stadt wollte verwitterte, kaputte oder gestohlene Fahnen ersetzen. Doch es lief nicht ganz wie geplant. Regina Schneeberger

Am Altstadt-Grand-Prix rennen die Läuferinnen und Läufer umsäumt von Fahnen. Foto: Tobias Anliker

Putzt sich Bern für einen festlichen Anlass heraus, gehören sie dazu wie die Fliege zum Smoking: Die Fahnen in den Gassen der Altstadt. Sie wehen etwa während der BEA oder dem Grand Prix stolz im Wind. Damit sie nicht davonfliegen, sind an den Fassaden Halterungen angebracht. Die metallenen Röhren ragen oberhalb der Laubenbögen in die Luft. Befinden sich darin gerade keine Fahnen, sind sie recht unscheinbar. Und doch sorgten die Fahnenhalterungen kürzlich für Ärger.