Der Wahlkampf beginnt – Berns Bürgerliche versprechen Unterstützung für lokales Gewerbe Ziel des Wahlbündnisses ist es, bei den Gemeinderatswahlen von Ende November gemeinsam einen Sitz in der Berner Stadtregierung zu ergattern.

v.l.n.r.: Bernhard Eicher (FDP), Simone Richner (JF) und Thomas Fuchs (SVP) treten gemeinsam zu den Wahlen im November an. Ruben Wyttenbach

Berns bürgerliches Bündnis aus FDP, SVP und Jungfreisinn zieht mit dem Versprechen in die Stadtberner Wahlen, das lokale Gewerbe verstärkt zu unterstützen. Das gaben Vertreter am Montag bei der Vorstellung der Wahlkampfaktivitäten in Bern vor den Medien bekannt.

Wahlkampfleiter Roland Jakob (SVP) sagte, für die verschiedenen Wahlkampfaktivitäten stünden dem Bündnis 100'000 Franken zur Verfügung. Dieses Geld setze sich aus Beiträgen der Kandidierenden, Zuwendungen und Spenden zusammen.

Anfang Jahr hatten SVP, FDP und Jungfreisinn (JF) ihre Wahlallianz beschlossen. Sie steigen mit drei Personen in den Wahlkampf: Thomas Fuchs (SVP), Bernhard Eicher (FDP) und Simone Richner (JF). Die Namen der beiden Spitzenkandidaten Fuchs und Eicher werden auf der Fünferliste zweimal aufgeführt, jener von Richner einmal.

Ziel des Wahlbündnisses ist es, bei den Gemeinderatswahlen von Ende November gemeinsam einen Sitz in der fünfköpfigen Berner Stadtregierung zu ergattern.

SDA