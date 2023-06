Für Vertretung in Bundesbern – Bernjurassische Parteien wollen Bevölkerung an Urne bringen Parteien aus dem Berner Jura von links bis rechts schliessen sich für eine Kampagne zusammen. Das Ziel: Mehr Leute zum Wählen animieren.

Die französischsprachige Minderheit soll weiterhin im Nationalrat vertreten sein, dies de Wunsch der bernjurassischen Parteien. Foto: Christian Pfander

Die politischen Parteien des Berner Juras wollen mit einer Marketingkampagne die Wahlbeteiligung im Berner Jura erhöhen. Das Ziel ist, die Vertretung der frankophonen Minderheit des Kantons Bern im Nationalrat zu sichern.

Bei den letzten eidgenössischen Wahlen im Jahr 2019 betrug die Wahlbeteiligung im Verwaltungskreis Berner Jura 36,8 Prozent und war am tiefsten im gesamten Kanton. Im Kreis Bern-Mittelland betrug die Wahlbeteiligung 52,3 Prozent.

Im Jahr 2019 wurde auch keine Politikerin oder kein Politiker des Berner Juras in den Nationalrat gewählt, während zwölf der 24 Sitze des Kantons Bern von Personen aus Bern-Mittelland besetzt wurden, wie in der Ausgabe Nummer 2 der Zeitung der Berner FDP zu lesen war. Nationalrat Manfred Bühler (SVP/Cortébert) rutschte erst mit der Bundesratswahl von Albert Rösti in den Nationalrat.

Parteiallianz für Marketingkampagne

Mit diesen Erkenntnissen habe die FDP Berner Jura die regionalen Parteien zusammengebracht, um eine gemeinsame Marketingkampagne zu lancieren. Diese werde klar getrennt von den politischen Kampagnen daherkommen, sagte Jean-Luc Niederhauser, Präsident der FDP Berner Jura, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Das Ziel sei die Stimmberechtigen zu motivieren, an die Urne zu gehen und so die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Bei einer guten Zusammenarbeit könne der Berner Jura weiterhin im Nationalrat vertreten sein, hofft Niederhauser.

Die Kampagne soll über die Medien sowie mit Videobotschaften in den Sozialen Medien bekannt gemacht werden. Dafür habe die Arbeitsgruppe 8500 Franken zur Verfügung, sagte Niederhauser, der die Gruppe auch leitet. Sieben Parteien hätten 1000 Franken und die SVP 1500 Franken beigetragen. Die Kampagne werde im August starten. Die eidgenössischen Wahlen finden am 22. Oktober statt.

SDA/flo

