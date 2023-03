Wegen Doppelmandat – Bernischer SVP-Präsident Manfred Bühler tritt als Grossrat ab Nach einer Woche mit gleichzeitiger Session im Nationalrat und im Grossen Rat: Manfred Bühler (SVP) hat sich entschieden, als Grossrat zurückzutreten.

Tritt als Grossrat ab: Manfred Bühler (SVP). Foto: Keystone

Der Präsident der bernischen SVP, Manfred Bühler, tritt per Ende März aus dem Kantonsparlament zurück. Er will sich auf das Parteipräsidium und auf sein Amt als Nationalrat konzentrieren, wie die SVP am Montag mitteilte.

Bühler gehört dem Nationalrat seit Ende 2022 an. Er rückte nach Albert Röstis Wahl in den Bundesrat nach.

Zunächst wollte Bühler auch Grossrat bleiben. Doch es sei schwierig, beide Mandate wahrzunehmen. Die Sitzungszeiten überschnitten sich häufig.

Die Nachfolge von Bühler im Grossen Rat tritt Maxime Ochsenbein an. Der 31-Jährige bringe parlamentarische Erfahrung aus dem Bernjurassischen Rat mit, teilte die SVP mit.

Bald im bernischen Grossen Rat: Maxime Ochsenbein (SVP). Foto: zvg

sda/sih

