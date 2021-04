Werner Salzmann tritt zurück – Bernische SVP sucht neues Parteioberhaupt Nach neun Jahren im Amt tritt Werner Salzmann als Präsident der kantonalen SVP zurück. Als Ständerat könne er sich nicht mehr voll auf den Wahlkampf konzentrieren. mck

Werner Salzmann ist Berner Ständerat und (noch) Präsident der kantonalen SVP. Franziska Rothenbühler

Die bernische SVP braucht eine neue Chefin oder einen neuen Chef: Werner Salzmann tritt per Ende Juni als Präsident der Kantonalpartei zurück. Das Amt hatte er 2012 übernommen.

2019 wurde der Mann aus Mülchi in der Gemeinde Fraubrunnen in den Ständerat gewählt. Darin liegt der Grund für seinen Rücktritt: «Die SVP Kanton Bern braucht für die kantonalen Wahlen eine Persönlichkeit an der Spitze, welche sich voll und ganz auf die Führung des Wahlkampfes konzentrieren kann», lässt sich Salzmann in einer Medienmitteilung seiner Partei zitieren. «Mit neuen Aufgaben, die ich als Ständerat übernommen habe, ist mir das nicht in der nötigen Weise möglich.»

Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger hat bereits begonnen. Die SVP hat eine Findungskommission unter der Leitung von Nationalrat Albert Rösti eingesetzt. Die Arbeit der Kommission dauert bis im Sommer. Das neue Parteioberhaupt soll an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung am 29. Juni bestimmt werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.