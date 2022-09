Sie fragen persönliche Daten ab – Bernische Steuerverwaltung warnt vor betrügerischen Anrufen Wer in diesen Tagen vermeintlich telefonisch von der Steuerverwaltung kontaktiert wird, sollte vorsichtig sein: Betrüger versuchen so, an sensible Daten zu kommen.

«Wo zahlen Sie für Ihre Säule 3a ein?» Solche und ähnlich persönliche Fragen stellen die Betrüger am Telefon. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Im Kanton Bern geben Betrüger am Telefon vor, im Namen der bernischen Steuerverwaltung anzurufen. Sie wollen so in den Besitz von persönlichen Daten kommen. Die Steuerverwaltung warnte am Donnerstag vor den betrügerischen Anrufen.

In den letzten Monaten hätten sich zunehmend Leute gemeldet, die von vermeintlichen Mitarbeitenden der Steuerverwaltung kontaktiert worden seien. Die Anrufer verwenden demnach sowohl Festnetz- als auch Mobile-Nummern, die jeweils kurz nach Beenden des Anrufs gesperrt werden.

Die Anrufenden geben mitunter auch vor, für eine Agentur oder eine Steuervorsorge-Institution zu arbeiten. Sie fragen nach Name, Vorname, Jahrgang, Postleitzahl, ob und wo die angerufene Person arbeitet. Weitere Fragen drehen sich etwa um die Anzahl Personen im Haushalt und um die Säule 3a.

Wer einen solchen Anruf erhalte, solle keine Fragen beantworten und das Telefongespräch umgehend beenden, rät die Steuerverwaltung. Wer hinter den Anrufen stecke, sei nicht bekannt. Die Kantonspolizei Bern sei informiert worden.

Wer unsicher ist, ob ein Brief, eine E-Mail, ein Anruf oder eine SMS-Nachricht wirklich von der Steuerverwaltung kommt, kann sich via Infoline (031 633 60 01), Kontaktformular auf taxme.ch oder per E-Mail ( info.sv@be.ch ) bei der Steuerverwaltung melden.

SDA/chh

Fehler gefunden?Jetzt melden.