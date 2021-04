Linker Zwist wegen Regierungsratswahlen – Bernische SP fordert von Grünen Verzicht auf zweite Kandidatur Die Bürgerlichen sind nervös, die Grünen hässig: Die SP hat mit der angekündigten Kandidatur von Erich Fehr für die Regierungsratswahlen 2022 die langjährige Bündnispartnerin gegen sich aufgebracht. Fabian Christl

Den sechs bürgerlichen Kandidaten verging das Lachen, nachdem sie bei den Regierungsratswahlen 2006 die Mehrheit an die Linken verloren hatten. Urs Baumann (Archiv)

Jetzt ist Spannung garantiert: Mit der am Freitag verkündeten Kandidatur des Bieler Stadtpräsidenten Erich Fehr für die Regierungsratswahlen 2022 ist der SP ein Coup gelungen. Dem gemässigten Fehr werden Chancen eingeräumt, einen Sitz zu erringen – und so die bürgerliche Mehrheit in der Kantonsregierung zu knacken. Der eigentlich geplante Angriff auf den Jura-Sitz von Pierre Alain Schnegg (SVP) gilt hingegen als chancenlos.

Allerdings, die Freude über den Coup beschränkt sich auf Politbeobachter und die SP. Bei den anderen Parteien hat das Vorpreschen Kopfschütteln ausgelöst. FDP-Doyen Adrian Haas verweist etwa auf die 22,2 Prozent Wähleranteil der SP bei den Grossratswahlen 2018 – was einen Anspruch auf zwei der sieben Regierungssitze rechtfertige. «Nun will die SP offenbar drei Sitze und setzt sich damit dem Arroganzvorwurf aus. Unverständlich.»