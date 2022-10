Einstimmige Nominierung – Bernische FDP schickt Sandra Hess ins Rennen um Ständeratssitz Die Stadtpräsidentin von Nidau soll für die Berner FDP in die kleine Kammer.

Soll für die bernische FDP einen Sitz im Ständerat erobern: Sandra Hess. (Archiv) Foto: Patric Spahni

Grossrätin Sandra Hess soll nächstes Jahr für die FDP in die Berner Ständeratswahlen ziehen. Die Delegierten haben sie am Mittwochabend in Langenthal einstimmig nominiert, wie die FDP am Donnerstag mitteilte.

Die 49-jährige Hess ist auch Stadtpräsidentin von Nidau. Sie wäre das 31. FDP-Mitglied, das den Kanton Bern im Ständerat vertritt. Die bisher letzte freisinnige Ständerätin war Christine Beerli, die von 1991 bis 2003 in der kleinen Kammer sass.

Zurzeit befinden sich die beiden Berner Ständeratssitze in den Händen von SVP und SP. SVP-Ständerat Werner Salzmann will erneut antreten, sofern er nicht Bundesrat wird. Der Sozialdemokrat Hans Stöckli tritt nächstes Jahr ab. Seine Partei hat Flavia Wasserfallen als Ständeratskandidatin nominiert.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.