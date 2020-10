Entlassungen und Chefin weg – Bernexpo hält an neuer Halle fest Das Messeverbot bedroht die Messeveranstalterin Bernexpo stark, nun müssen 10 Angestellte gehen. Der Abgang von Chefin Jennifer Somm kommt in der wohl grössten Krise des Unternehmens. Carlo Senn

So soll die neue Halle dereinst aussehen. Foto: zvg

Die Messeveranstalterin Bernexpo befindet sich wegen der Pandemie in einer Negativspirale: Zuerst tritt die Verwaltungsrätin aus gesundheitlichen Gründen zurück, dann verbietet der Kanton die Messen komplett, und nun will auch die Chefin Jennifer Somm nicht mehr. Den Abgang von Somm teilt das Unternehmen am Mittwoch zusammen mit der Ankündigung von Entlassungen von 10 Mitarbeitern mit.

Ob es noch zu weiteren Entlassungen kommt, kann Co-Verwaltungsratspräsident Peter Stähli derzeit nicht ausschliessen. «Die Unsicherheit in der Branche ist gross», sagt er. Ein Konkurs ist aber nicht zu erwarten. «Die Bernexpo ist ein gesundes Unternehmen.» Man entwerfe nun verschiedene Szenarien, die sich den Entwicklungen anpassen. «Konkreter kann ich im Moment nicht werden.»