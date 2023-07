Heim-WM in Flims-Laax – Bernerin Simona Aebersold holt OL-Goldmedaille Im Langdistanz-Rennen sicherte sich Aebersold nach gut 80 Wettkampfminuten die Goldmedaille.

Simona Aebersold lässt sich nach dem Gewinn des 1. Platzes feiern. Foto: Keystone

Traumauftakt für die Schweizer Orientierungsläuferinnen an der Heim-WM in Flims Laax: Im Langdistanz-Rennen sicherte sich Simona Aebersold nach gut 80 harten Wettkampfminuten die Goldmedaille – 31 Sekunden vor der Seriensiegerin Tove Alexandersson (Sd).

«Diese Goldmedaille hatte ich seit Jahren im Kopf, und jetzt habe ich, was ich mir innigst wünschte», sagte die 25-Jährige. Ein Lauf nahe der Perfektion bildete die Basis. Von der ersten Zwischenzeit an lag sie in Führung. Auch die Aufholjagd von Alexandersson konnte sie kontern.

Obwohl die Zuversicht gross war vor dem Lauf und die Form perfekt, war sie vor dem Rennen ins Zweifeln gekommen. Nach einer unruhigen Nacht lief sie beim Warm-up «so konfus, dass ich keinen Posten ideal anlief». Vor dem Start vermochte sie den «Schalter» zu kippen.

Mit den Rängen 1, 4 und 6 schnitten die Schweizerinnen brillant ab. Dennoch, die viertplatzierte Natalia Gemperle und die sechste Elena Roos weinten bittere Tränen. Vor allem Gemperle verpasste die Medaille knapp – um acht Sekunden lag sie hinter der dritten Andrine Benjaminssen (No).

jgg

Fehler gefunden?Jetzt melden.