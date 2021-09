Kein Alkohol an Ständen – Berner Zibelemärit findet dieses Jahr wieder statt – mit Einschränkungen Der Anlass kann dieses Jahr stattfinden. Letztes Jahr hat die Stadt den Anlass aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Das war der letzte Zibelemärit in Bern: jener vom 25. November 2019. Foto: Keystone

Der traditionsreiche Berner Zibelemärit findet – nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr – dieses Jahr wieder statt. Das hat die Stadt Bern am Donnerstag bekanntgegeben.

Wie Berns Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie in der Mitteilung schreibt, will die Stadt Bern den Anlass mit gewissen Schutzmassnahmen durchführen. So gestattet die Stadt den Betreiberinnen und Betreibern von Ständen dieses Jahr den Verkauf von alkoholischen Getränken nicht.

Diese werden nur sitzend – im Innern von Restaurants oder auf deren Terrassen – konsumiert werden dürfen. Der Verkauf von Esswaren und alkoholfreien Getränken wird jedoch an allen Ständen möglich sein.

SDA

