Weil sie zuviele Nutztiere riss – Berner Wölfin F78 erlegt In der Region Gürbetal/Gantrisch hat der Wildhüter die Wölfin erlegt, die zuvor in dem Gebiet mindestens 36 Nutztiere gerissen hatte. sda

Die Wölfin riss im Gebiet Gürbetal/Gantrisch zahlreiche Nutztiere. Symbolbild: Getty Images/iStockphoto

Die Wölfin mit der Bezeichnung F78 wurde am Sonntag von einem Wildhüter erlegt, nachdem das Tier versucht hatte, in eine geschützte Nutztierherde einzudringen. Dies teilte die bernische Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Montag mit. Der Kadaver wurde zur Untersuchung ins Tierspital der Universität Bern gebracht. Laut der Mitteilung ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Tier um die Wölfin F78 handelt. Weitere Auskünfte zum Abschuss würden derzeit nicht erteilt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Tiere waren teils ungenügend geschützt

Das bernische Jagdinspektorat hatte am 19. Februar gestützt auf die eidgenössische Jagdverordnung und das Konzept Wolf Schweiz deren Abschuss verfügt. Ziel war, weiteren Schaden an Nutztieren zu verhindern.

Die Jagdverordnung sieht vor, dass Kantone Wölfe dann zum Abschuss freigeben können, wenn diese in ihrem Streifgebiet mindestens 35 Nutztiere innerhalb von vier Monaten getötet haben. Im Fall der Wölfin F78 waren es bis Mitte Februar deren 36. Alle Nutztiere waren eingezäunt, doch entsprach der Zaun laut Kanton Bern nur in einem Fall den Anforderungen des Herdenschutzes. Doch zählen Nutztiere in Gemeinden ohne frühere Wolfspräsenz auch dann, wenn sie ungeschützt waren.

Das Jagdinspektorat und die kantonale Herdenschutzberatung hatten sich zuvor laut eigenen Angaben intensiv bemüht, die Riss-Serie von F78 zu unterbrechen, wie sie in einer früheren Medienmitteilung verlauten liessen. Danach appellierten sie wiederholt an die Nutztierhalter, den Schutz ihrer Tiere zu verbessern. Zwar folgte ein Teil von ihnen den Appellen und verstärkte die Zäune oder stellte die Schafe über Nacht im Stall ein. Doch die Wölfin fand immer wieder ungenügend geschützte Tiere. «Es gibt deshalb leider keine andere Möglichkeit als einen Abschuss», kam Jagdinspektor Niklaus Blatter damals zum Schluss.