Konflikt wegen Corona-Demo – Berner treicheln anders Wird an den Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen ein Brauch missbraucht? Bei Berner Treichlern löst das Geläut der Freiheitstrychler gemischte Gefühle aus. Simon Wälti

«Etwas muss der Bundesrat ja machen», findet Hansjörg Räz, Präsident des Treichlerclubs Seeland. Foto: Adrian Moser

Auf den Lederriemen, an denen die Treichel oder Treichle befestigt ist, sind Alpenblumen oder Ähren zu sehen und heimatverbundene Worte zu lesen: Meist geht es um Freude und Glück im Leben. Die Internetauftritte der Berner Treichler – oder im Oberland Trychler – stellen das Gute und Schöne ins Zentrum. Das Läuten der Treichel mache lustig und zufrieden. Wenn das Vieh auf die Alp oder wieder ins Tal getrieben wird, trägt die Leitkuh eine Treichel. Das Sturmläuten an politischen Kundgebungen, wie an der aus dem Ruder gelaufenen Demo vom letzten Donnerstag, ist ein umstrittener Verwendungszweck.