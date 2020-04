Tests für viele – Berner Testzentrum könnte zukunftsweisend sein Auf dem BEA-Gelände wird ab sofort breiter getestet als bisher. Bewährt sich dieses Vorgehen, könnte das die Trendwende in der Teststrategie des Bundes bedeuten. Noah Fend , Martin Erdmann

Der Corona-Test durch das offene Autofenster: Im Drive-in-Testzentrum auf dem BEA-Gelände in Bern ist das seit Donnerstag möglich. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Testen, testen, testen: Was Expertinnen und Experten seit der Corona-Krise in der Schweiz fordern, wird nun im Kanton Bern gemacht. Im Drive-in-Testzentrum auf dem BEA-Gelände im Berner Wankdorf können sich seit Donnerstagnachmittag Leute auch ohne ärztliche Überweisung auf das Coronavirus testen lassen. (Lesen Sie hier, wie im Wankdorf genau getestet wird.) So niederschwellig und breit angelegt wie im neuen Zentrum in der Stadt Bern wird das schweizweit noch nirgends gemacht. Das Pilotprojekt soll zeigen, ob sich das Konzept bewährt. Tut es das, könnte es auch in anderen Kantonen eingeführt werden. Um dies zu beurteilen, braucht es nun aber einige Tage und erste Erfahrungswerte.