Wer wird Bundesrat? – Berner SVP überlässt die Qual der Wahl der nationalen Partei Eine Wahl von Albert Rösti wäre für die Berner SVP die Variante ohne Risiko. Die Partei setzt aber wohl auf ein Zweierticket mit Werner Salzmann. Simon Wälti

Welches Menü soll die Berner SVP auftischen? Es zeichnet sich ab, dass die Partei keine Vorauswahl treffen will. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Eigentlich hat die SVP des Kantons Bern ein Luxusproblem. Mit Albert Rösti und Werner Salzmann stehen zwei valable Kandidaturen für den Bundesrat bereit, also eigentlich einer zu viel. In anderen Kantonen verlief die Suche nach Kandidierenden für die Nachfolge von Ueli Maurer bisher harzig. Entweder fehlt es am Format, am Willen oder an der Akzeptanz.