Berner Wahlen 2022 – Berner SVP nominiert Schnegg und Neuhaus und genehmigt 4-er Ticket Die SVP des Kantons Bern tritt definitiv mit den amtierenden Regierungsräten Christoph Neuhaus und Pierre Alain Schnegg zu den Regierungsratswahlen vom kommenden März an.

Sie sind jetzt offizielle SVP-Regierungsratskandidaten: Pierre Alain Schnegg (links) und Christoph Neuhaus (rechts), im Bild zusammen mit dem früheren Berner SVP-Präsidenten Werner Salzmann (Mitte). Foto: Keystone

Neuhaus und Schnegg sind am Dienstagabend an einer Delegiertenversammlung in Lyss offiziell nominiert worden. Wie die SVP auf Facebook bekanntgab, unterstützten die Delegierten auch die Strategie mit dem bürgerlichen Viererticket, welches die bürgerliche Mehrheit in der Kantonsregierung sichern soll. Auf dieser Viererliste sollen ausser die Namen von Neuhaus und Schnegg auch jene von Astrid Bärtschi (Die Mitte) und des amtierenden FDP-Regierungsrats Philippe Müller figurieren.

Fotos zeigten, dass die Delegierten diesmal Gesichtsmasken trugen – anders als im Juli in Belp, als bei der Wahl des neuen Berner SVP-Präsidenten kaum jemand einen solchen Schutz trug.

Die SVP-Delegierten fassten auch die Nein-Parole zur kantonalen Abstimmung vom 26. September. Es geht um einen Klima-Artikel, mit dem die Berner Kantonsverfassung ergänzt werden soll.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.