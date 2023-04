Sprachtandems und Mittagstische – Berner Steuerverwaltung für Zweisprachigkeit ausgezeichnet Sensibilisierung der Mitarbeitenden für die jeweils andere Sprache: Die kantonale Steuerverwaltung erhält ein Zertifikat für ihren Bilinguismus.

Das Forum für die Zweisprachigkeit Biel/Bienne anerkennt die Anstrengungen der Steuerverwaltung. (Symbolbild) Foto: Sandro Campardo (Keystone)

Die Steuerverwaltung des Kantons Bern wird für ihren Einsatz im Bereich der Zweisprachigkeit ausgezeichnet. Sie erhält ein Zertifikat vom Forum für die Zweisprachigkeit Biel/Bienne, wie die Organisation am Mittwoch mitteilte.

Die Steuerverwaltung bemühe sich an allen Standorten darum, die Mitarbeiten für die Zweisprachigkeit zu sensibilisieren. So seien Sprachtandems und Mittagstische in der jeweils anderen Sprache eingeführt worden.

Die Mitarbeitenden sollen die Steuerverwaltung so als zweisprachiges Amt identifizieren. Die Steuerverwaltung beschäftigt rund 850 Personen in Bern, Biel, Burgdorf, Moutier und Thun.

Die Region Jura bernois-Seeland mit den Standorten Moutier und Biel hat sogar das «Label für die Zweisprachigkeit» erhalten, eine höhere Zertifikatsstufe. In dieser Region sei die Zweisprachigkeit auf noch höherem Niveau, heisst es zur Begründung.

SDA/flo

