Eine Million für den Tourismus – Berner Stadtrat segnet nachträglich Darlehen an Bern Welcome ab Die Tourismusorganisation Bern Welcome geriet während der Corona-Pandemie in Turbulenzen.

Für das Darlehen an Bern Welcome hatte sich der Gemeinderat auf Notrecht berufen. (Archivbild) KEYSTONE/MARCEL BIERI

Der Berner Stadtrat hat nachträglich das Darlehen von einer Million Franken abgesegnet, das die Stadt während der Corona-Pandemie der Tourismusorganisation Bern Welcome gewährte. Der Gemeinderat hatte sich auf Notrecht berufen, als er das Darlehen im Juni 2021 gewährte.

Ohne Support wäre das Überleben von Bern Welcome gefährdet gewesen, machte die Stadtregierung geltend. Damit handelte sie aus Sicht der meisten Parlamentsmitglieder richtig. Der Rat hiess die Vorlage mit 41 zu 14 Stimmen gut.

Ob die Stadt das ganze Darlehen zurück erhält, ist noch offen. Bern Welcome hat die Möglichkeit, dass maximal 300'000 Franken des Darlehens in Aktienkapital umgewandelt werden. Die Organisation will erst 2023 entscheiden, ob sie davon Gebrauch macht.

