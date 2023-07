Revision geht in Vernehmlassung – Berner Stadtbevölkerung soll nicht mehr über Zonenpläne abstimmen Künftig soll der Stadtrat über Änderungen der Nutzungsplanung entscheiden. Die Gesetzesrevision wird der Berner Stimmbevölkerung nächsten Herbst vorgelegt.

Einzig in der Viererfeld-Abstimmung im Jahr 2004 überstimmte die Berner Bevölkerung in den letzten zwanzig Jahren den Berner Stadtrat. (Archivbild) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Stimmberechtigten der Stadt Bern sollen in Zukunft nicht mehr über Änderungen von Bauordnungen, Zonenpläne oder Überbauungsordnungen abstimmen müssen. Der Berner Gemeinderat will mit einer Revision der Gemeinde- und Bauordnung die Planerlassverfahren beschleunigen.

Der Gemeinderat verabschiedete die entsprechende Gesetzesänderung in die öffentlich Vernehmlassung, wie die Berner Stadtregierung am Donnerstag mitteilte. Diese dauert vom 6. Juli (heute) bis am 6. Oktober 2023.

Neu soll der Stadtrat über Änderungen der Nutzungsplanung entscheiden können. Eine Volksabstimmung über ein fakultatives Referendum zu erzwingen, wäre weiterhin möglich.

Über die Revision sollen die Stimmberechtigten der Stadt Bern voraussichtlich im Herbst 2024 abstimmen.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.