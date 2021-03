Vorübergehend stillgelegt – Berner Stadtbach bleibt diesen Sommer ohne Wasser Der Bach muss wegen mehren Baustellen im Holligenquartier umgeleitet werden.

Unter anderem in der Gerechtigkeitsgasse bleibt der Stadtbach in diesem Sommer trocken. Foto: Archiv

In den Berner Altstadtgassen bleibt der Stadtbach bis anfangs September trocken. Grund: Der Bach muss wegen mehren Baustellen im Holligenquartier umgeleitet werden.

Vorübergehend stillgelegt wird damit auch der «aufwärts fliessende Stadtbach» in der Gerechtigkeitsgasse, wie die Stadt Bern am Montag mitteilte. Die Kunstintervention sorgt Touristinnen und Passanten immer wieder für Staunen. Trocken bleibt der Stadtbach auch in den einsehbaren Bereichen an der Kramgasse und der Lorymauer.

Umgeleitet wird der Bach wegen mehrerer Baustellen im Holligenquartier. Auf dem Warmbächliareal wird der Stadtbach in seine ursprüngliche Lage zurückversetzt. Gleichzeitig wird ein Nebenarm ausgeschieden, der als Ziergewässer durch die neue Überbauung fliessen soll. Als zweite Baustelle tangiert die Verlängerung der Buslinie 12 den Stadtbach.

SDA