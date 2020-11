Analyse zur Krise bei der BLS – Berner Staatsbahn muss bescheidener werden 2022 feiert die BLS ihren 100. Geburtstag. Bis dahin muss die Bahn intern aufräumen und sich – nach diversen Flops – wieder stärker dem Regionalverkehr widmen. Meinung Christoph Aebischer

Die BLS als zweitgrösstes Bahnunternehmen der Schweiz ist fast zehnmal kleiner als die SBB. Foto: Franziska Rothenbühler

In der fast 100-jährigen Geschichte des Berner Bahnunternehmens BLS wird 2020 als eines der schlimmsten Jahre in Erinnerung bleiben. Pech, Pleiten und Pannen, ist man geneigt zu sagen – wenn nicht noch Gravierenderes im Raum stünde: Die Affäre um zu viel bezogene Subventionen von Bund und Kantonen könnte wie bei Postauto in Strafverfahren münden.

Die Geschäftsleitung hat schon eingestanden, dass sie 2017 zumindest teilweise über die Machenschaften im Bild war. Der Streit, den sich der Verwaltungsrat derzeit mit dem Bundesamt für Verkehr und der kantonalen Finanzkontrolle leistet, nährt zudem den Verdacht, dass die Affäre noch weitere Kreise ziehen könnte: Die BLS rückt Dokumente nur unvollständig oder gar nicht heraus, dies unter einer Begründung, die wie eine Ausflucht wirkt. Man habe aus datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen Gründen Passagen geschwärzt.