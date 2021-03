Betrugsverdacht bei Corona-Hilfen – Berner Staatsanwälte untersuchen Covid-Kredite Die Corona-Kredite haben auch Betrüger angelockt. Und bei den Härtefallgeldern hat der Kanton Bern einen ersten Betrugsversuch entdeckt. Adrian Hopf-Sulc

Die schnellen Corona-Hilfsgelder locken auch unseriöse Geschäftsleute an. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

So unbürokratisch wurde in der Schweiz noch nie Geld verliehen: Im ersten Corona-Lockdown konnten die Banken Milliarden an Covid-Krediten vergeben – zinslos und mit minimalen Kontrollen. Die Gelder landeten innert Stunden auf den Konten der Unternehmen.

Das machten sich offenbar auch Unternehmer zunutze, die das Geld anders verwendeten als vorgesehen: Wie die bernische Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt, bearbeitet sie 72 Anzeigen betreffend die Covid-Kredite. Vergangenen Oktober waren es erst 37 Fälle, wie es damals hiess. Zum Stand der Fälle will die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen.