Überall fehlt das Personal – Pflegenotstand bringt Berner Spitäler an den Anschlag Die Notaufnahmen sind voll, Operationen müssen verschoben werden: Die Spitäler stecken im Krisenmodus fest. Wie konnte es schon wieder so weit kommen? Quentin Schlapbach

Die Notaufnahmen, hier im Inselspital Bern, waren zuletzt an vielen Orten überlaufen. Foto: Adrian Moser

Eigentlich hätte der Mann letzten Mittwoch in einem Stadtberner Spital operiert werden sollen. Als er dort eintraf, schickten ihn die Ärzte aber gleich wieder nach Hause. Sorry, kurzfristige Personalausfälle, er müsse morgen wieder kommen. Noch auf dem Nachhauseweg kam der Anruf: Donnerstag gehe nun auch nicht, der neue Termin sei am Freitag.