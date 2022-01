Nach den Winterferien – Berner Schulen stecken im Omikron-Chaos Die neue Virusvariante rast durch die Kindergartenklassen und lässt Lehrpersonen ausfallen. Derweil diskutiert der Regierungsrat über die Maskenpflicht. Naomi Jones

Nicht nur die sehr ansteckende Virusvariante Omikron, sondern auch die inkonstante Politik des bernischen Regierungsrats macht den Schulen zu schaffen. Foto: Adrian Moser

Vor Weihnachten ging das Coronavirus so unkontrolliert durch die Schulen, dass der Kanton Bern die Kinder eine Woche früher in die Ferien schickte. Doch schon eine Woche nach der Winterpause zeichnet sich ein erneutes Chaos an den Schulen des Kantons Bern ab. Das sind die Gründe:

Die Infektionen nehmen weiter zu

In Muri sind eine Woche nach den Ferien fast die Hälfte der Kindergartenklassen von Corona betroffen. Symbolfoto: Barbara Héritier

Nach den Ferien sind die Fallzahlen ähnlich hoch wie vor den Ferien. In der Stadt Bern sind in der ersten Schulwoche in 83 von 600 Klassen Fälle aufgetreten. Die Beobachtung bestätigt auch Rolf Rickenbach, Schulleiter von Muri. Zurzeit erhält er drei bis vier Meldungen pro Tag. Das entspreche dem Stand vor den Ferien bei steigender Tendenz.