Wegen drohender Energiekrise – Berner Santarun 2022 abgesagt Der diesjährige Berner Santarun findet nicht statt. Als Grund geben die Veranstalter Planungsunsicherheiten aufgrund der drohenden Energiekrise an.

Bis zu 5000 Läuferinnen und Läufer nahmen jeweils am Berner Santarun teil. (Archivbild 2021)

Foto: Susanne Keller

Am 2. Dezember hätte in Bern der 5. Santarun stattfinden sollen. Doch daraus wird nichts. Der Lauf wurde vom Veranstalter abgesagt. «Die drohende Energiekrise birgt für uns als Organisator viele Planungsunsicherheiten und Risiken», schreiben die Veranstalter von der Markus Ryffel’s GmbH in einer Mitteilung. «Die Schweiz muss sparen», heisst es weiter. «Auch wir machen mit und löschen für dieses Jahr vorzeitig das Licht aus.»



Der Berner Santarun, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Samichlausen-Kostümen durch die Altstadt laufen, wurde 2017 erstmals durchgeführt. 2020 fiel er bereits Corona-bedingt aus. Die nächste Ausgabe ist für den 1. Dezember 2023 geplant.



