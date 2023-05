Solarinitiative ausgebremst – Berner Regierung will keine Nachrüstung auf Dächern Die Grünen wollten per Initiative die Sonnenenergie fördern. Der Regierungsrat unterstützt das zwar, meldet aber in einem Punkt Bedenken an. Quentin Schlapbach

Beim Neuhaus des Schulhauses Kleefeld, im Westen der Stadt Bern, wurden 2022 Solarpanels installiert. Der Regierungsrat will, dass dies künftig bei jedem geeigneten Neubau erfolgt. Foto: Raphael Moser

Im November 2021 reichten die Grünen Kanton Bern mit 18’696 Unterschriften die «Berner Solarinitiative» ein. Die Vorlage will, dass auf allen dafür geeigneten Dächern und Fassaden im Kanton Bern künftig Solarstrom produziert wird. Laut Initiativtext müssten dafür auch bestehende Häuser und Gebäude bis spätestens 2040 mit Solarpanels nachgerüstet werden.

Nun hat die Berner Regierung erstmals Stellung zur Initiative bezogen. Wie der Regierungsrat mitteilt, unterstützt er zwar die Stossrichtung der Initianten. Jedoch gehen ihm einige Forderungen der Grünen zu weit. So will der Regierungsrat beispielsweise keine Nachrüstungspflicht bei bestehenden Bauten. Und auch eine Vorschrift für Solaranlagen an Fassadenflächen erachtet er als «problematisch». In ihrem Gegenvorschlag fordert die Regierung dafür auch eine Solarpflicht bei Neubauten und Dachsanierungen.

Langsamer, dafür realistisch

Regierungsrat und Energiedirektor Christoph Ammann (SP) sagt, dass der Gegenvorschlag die Solarenergie im Kanton Bern im Vergleich zur Initiative zwar langsamer, dafür aber störungsfreier und auch realistischer vorantreiben werde. «Wir setzen im Gegenvorschlag ganz bewusst keine Fristen», sagt Ammann. Eine Aufrüstung mit Solarpanels von bestehenden Bauten und Anlagen bis spätestens 2040 ist aus Sicht der Regierung ein zu grosser Eingriff in die Eigentumsrechte Privater.

Indem die Solarpflicht nur bei Dachsanierungen und Neubauten zum Tragen komme, könnten Hauseigentümer den Zeitpunkt selbst bestimmen, wann genau sie die Investition vornehmen wollten, sagt Ammann. Die Zurückhaltung für Solaranlagen an Hausfassaden erklärt er mit der oftmals fehlenden Leistung. «Solarpanels sollen vor allem dort installiert werden, wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt.» Viele Fassaden seien schlicht zu wenig für die Stromproduktion geeignet.

Initianten warten Wortlaut ab

David Müller, Co-Präsident der Grünen Kanton Bern und Mitglied des Initiativkomitees der Berner Solarinitiative, findet die kommunizierten Eckwerte der Berner Regierung insgesamt zu zögerlich. «Dass bei Neubauten Solarpanels installiert werden, ist heute sowieso schon fast Standard», sagt Müller. Ein gewichtiger Unterschied zum Gegenvorschlag sei, dass die Initiative eine Frist setze. Auch hält Müller fest, dass sich neben Dächern auch Fassadenflächen durchaus für die Solarstromproduktion eignen würden.

Das Komitee will nun zuerst den genauen Wortlaut des Gegenvorschlags abwarten, bevor es entscheidet, wie es weitergehen soll. «Interessant wird für uns auch sein, was der National- und der Ständerat beim Solarausbau in der kommenden Sommersession entscheiden werden», so Müller.

Auch bereits diesen Sommer wird sich die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) des Grossen Rates über die Berner Solarinitative und den Gegenvorschlag beugen. Ins Parlament wird die Vorlage dann womöglich bereits während der Herbstsession kommen.

