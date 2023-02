Geld aus dem Lotteriefonds – Berner Regierung spricht 750'000 Franken für Erdbebenopfer Unterstützt werden das Schweizerische Rote Kreuz mit 500’000 Franken und die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz mit 250’000 Franken.

Ein zerstörtes Gebäude in Syrien. Foto: Hussein Malla (Keystone/AP)

Der Kanton Bern unterstützt die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Nordsyrien mit 750'000 Franken. Das Geld stammt aus dem Lotteriefonds, wie der Regierungsrat am Mittwoch mitteilte.

Unterstützt werden zwei Hilfswerke, die im Kanton Bern ansässig sind. 500'000 Franken gehen an das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) und 250'000 Franken an die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz. Die Organisation sei seit Jahren in Teilen Syriens tätig und gut vernetzt, teilte der Kanton mit.

Die bernische Verfassung sieht vor, dass der Kanton den Aufbau in benachteiligten Ländern und die humanitäre Hilfe für Notleidende unterstützt. Dafür setzt er jährlich bis zu sechs Prozent der Mittel ein, die ihm aus Geldspielen zur Verfügung stehen.

SDA/ske

