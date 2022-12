3 Millionen Franken jährlich – Berner Regierung gibt grünes Licht für «Digital Health Center» Auf dem Inselcampus in Bern soll ein Zentrum für digitale Gesundheit entstehen – mit bis zu 70 Angestellten.

Auf dem Berner Inselcampus soll das Zentrum für digitale Gesundheit entstehen. (Symbolbild) Foto: Nicole Philipp

Das öffentlich-private Forschungs- und Technologiezentrum CESM will auf dem Berner Inselcampus ein «Digital Health Center» (Zentrum für digitale Gesundheit) eröffnen. Der Regierungsrat beantragt dem Parlament dafür einen Beitrag von jährlich drei Millionen Franken bis 2025.

Für eine wiederkehrende finanzielle Unterstützung ab dem Jahr 2026 soll eine gesetzliche Grundlage erarbeitet werde, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Mittelfristig sollen im neuen «Digital Health Center» in Bern bis zu 70 Personen arbeiten.

Das «Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique», kurz CESM, ist eine Technologiezentrum für angewandte Forschung in Mikro- und Nanotechnologien und für deren Transfer in die Industrie. Es finanziert seine Tätigkeiten je zu etwa einem Drittel durch Bund und Kantone, Forschungsgelder und private Mittel der Industrie.

SDA/law

