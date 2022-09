Aus Tierschutzgründen – Berner Regierung gegen Verbot von bleihaltiger Jagdmunition Der Berner Regierungsrat lehnt ein vollständiges Verbot von bleihaltiger Jagdmunition ab. Es würde bei grösseren Tieren oft nur zu Verletzungen führen.

Der Berner Regierungsrat ist dagegen, bleihaltige Munition bei der Jagd vollständig zu verbieten. (Symbolbild) Foto: Tamedia/Madeleine Schoder

Der Berner Regierungsrat lehnt ein vollständiges Verbot von bleihaltiger Jagdmunition ab. Er empfiehlt eine entsprechende Motion zur Ablehnung.

Grossrat Thomas Gerber (Grüne/Hinterkappelen) macht in seinem Vorstoss geltend, Bleivergiftungen gehörten zu den häufigsten Todesursachen bei Greifvögeln. Diese nähmen das hochgiftige Schwermetall auf, wenn sie die Eingeweide geschossener Tiere fressen. Dabei könnten Jägerinnen und Jäger heute andere, ebenso leistungsstarke Munition verwenden.

Im Fall der Kugelmunition treffe dies zu, schreibt der Regierungsrat in seiner am Montag veröffentlichten Antwort. Der Regierungsrat werde demnächst über ein Verbot in diesem Bereich befinden.

Anders sehe es bei der Schrotmunition aus. Bei der Wasservogeljagd sei bleihaltige Schrotmunition schon heute verboten. Verzichte man hingegen auf Blei, wenn man zum Beispiel Rehe jage, führe das oft nur zu Verletzungen. Aus Tierschutzgründen lasse sich daher ein vollständiges Verbot bleihaltiger Schrotmunition nicht vertreten.

SDA/Miriam Schneuwly

