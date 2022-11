100 Fälle in Bern und Köniz – Polizei warnt vor Autoknackern Im Oktober sind bei der Kantonspolizei Bern über 100 Einschleiche- und Einbruchdiebstähle in Fahrzeuge gemeldet worden. Betroffen sind vor allem Bern und Köniz. pd

In der Region Bern gehen die Autoknacker um: Bei der Polizei gingen allein im Oktober 100 Meldungen ein. Foto: Keystone (Symbolbild)

Die Meldungen über die Auto-Einbrüche und -Einbruchdiebstähle stammen überwiegend aus Köniz und Bern, in der Stadt sind vor allem das Zentrum und das Mattenhofquartier betroffen. Die Kantonspolizei Bern hat die Überwachungsmassnahmen verstärkt, es seien bereits Täter angehalten worden, teilte sie am Dienstag mit –trotzdem komme es weiter zu Diebstählen.



Die Polizei ruft deshalb dazu auf, das Auto immer abzuschliessen und per Kontrollgriff zu überprüfen, ob es wirklich verschlossen ist. Zudem rät sie, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu hinterlassen und verdächtige Beobachtungen zu melden.

