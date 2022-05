Bei Verkehrs­kontrolle erwischt – 29-Jähriger überfällt elf Tankstellen Im November hielt die Berner Kantonspolizei bei einer Verkehrskontrolle einen 29-jährigen Mann an. Jetzt ist klar: Er hatte elf Tankstellenshops überfallen.

Nach zweijährigen Ermittlungen hat die Kantonspolizei Bern den Täter gefasst, der zuvor elf Tankstellenshops überfallen hatte. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Nach über zweijährigen Ermittlungen hat die Berner Kantonspolizei fast ein Dutzend bewaffnete Überfälle auf Tankstellen aufgeklärt. Der Täter ging der Polizei im vergangenen November bei einer Verkehrskontrolle ins Netz.

Dabei ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 29-Jährige am 15. November eine Tankstelle in Ittigen überfallen hatte. Er wurde in Untersuchungshaft genommen, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde klar, dass der Mann auch für zehn weitere Überfälle verantwortlich sein dürfte.

Der mutmassliche Täter hatte jeweils das Verkaufspersonal der Tankstellenshops bedroht und insbesondere Bargeld erbeutet. Der mutmassliche Täter befindet sich bis auf weiteres in Haft. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

SDA/nfe

