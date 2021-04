Hunderte Pflanzen sichergestellt – Berner Polizei hebt in Eriz Hanfanlage aus Nachdem bei einer Autokontrolle 350 Gramm Marihuana gefunden wurden, kam die Polizei einer Indoor-Anlage auf die Spur.

Eine Hanfpflanze. (Symbolbild) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die Berner Kantonspolizei hat am Montag in Eriz eine Indoor-Hanfanlage ausgehoben. Dabei wurden 445 erntereife Hanfpflanzen, knapp 600 Jungpflanzen sowie rund 465 Stecklinge sichergestellt.

Der Anlage auf die Spur kam die Polizei bei der Kontrolle eines Autolenkers vergangenen Samstag, wie sie am Dienstag mitteilte. In dessen Auto wurden über 350 Gramm Marihuana gefunden. In der Folge kam es am Montag in Eriz zu einer Hausdurchsuchung, wobei die Ermittler auf die Indoor-Anlage stiessen.

Der mutmassliche Betreiber, ein 37-jähriger Mann, wird sich vor der Justiz verantworten müssen. Weitere Ermittlungen seien im Gang.

SDA

