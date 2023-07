Autotuner in Bützberg – Berner Polizei büsst Autotuner Die Kapo Bern hat Freitag Kontrollen im Oberaargau durchgeführt. Zwei Autos hat sie wegen Tuning beschlagnahmt. pd , cse

Ein Autoposer fährt mit seinem Sportwagen durch die Stadt Zürich (Symbolbild). Foto: Urs Jaudas

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag am Nachmittag und Abend gezielte Verkehrskontrollen in der Region Bützberg durchgeführt, wie sie am Dienstag mitteilt. Dabei sei ein besonderes Augenmerk auf Fahrzeuge gelegt, die unnötigen Lärm verursachten und bei denen der Verdacht auf illegales Tuning bestand.

Insgesamt wurden 41 Fahrzeuge zu einer Kontrolle angehalten. 14 Autos wurden im Verkehrsprüfzentrum Bützberg kontrolliert. Dabei wurden bei zwei Autos unerlaubte Abänderungen und technische Mängel festgestellt, weshalb diese Fahrzeuge in der Folge sichergestellt wurden.

Insgesamt wurden sechs Fahrzeuglenkende wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, insbesondere wegen Tuning am Fahrzeug, Verursachen von Lärm und weiteren Widerhandlungen, zur Anzeige gebracht.

