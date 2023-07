Urteil wegen mangelnder Hygiene – Berner Pizzaiolo muss besser putzen Jedes Jahr nehmen kantonale Inspektoren Tausende Restaurants unter die Lupe. Ein Streitfall gibt Einblick in die Tätigkeit der Kontrolleure. Adrian Hopf-Sulc

Der Inspektor fand Bakterien in den Pizzazutaten und eine schmutzige Tiefkühltruhe, aber keine Seife. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Mit dem Argument hat sich der Wirt womöglich ins eigene Fleisch geschnitten: «Der Schinken auf der Pizza wird bei 300 Grad gebacken, dann sind alle Bakterien tot.» So wollte sich der Mann vor Gericht gegen den Vorwurf verteidigen, er belege seine Pizzen mit zu alten Zutaten.

Der Wirt, der zugleich auch Pizzaiolo ist, führt ein Lokal in der Gemeinde Köniz. Wie alle Gastrobetriebe wird dieses regelmässig und unangemeldet kontrolliert. In den letzten Jahren hat der zuständige Lebensmittelinspektor immer wieder Verwarnungen ausgesprochen: Die Hygiene im Lokal sei schlecht. So seien unter anderem Tiefkühltruhe, Mikrowelle, Abwaschbereich, Teigknetmaschine und Dosenöffner ungenügend gereinigt worden.

Bei einer Nachkontrolle im Sommer 2021 fand der Inspektor so viele Mängel, dass er den Wirt bei der Staatsanwaltschaft anzeigte. Diese verurteilte den Mann zu einer Busse. Doch das wollte dieser nicht akzeptieren, weshalb der Fall vor Gericht kam – und Einblick gab in die Tätigkeit der Kontrolleure.

Drei von vier Beizen werden gerügt

Pro Jahr statten die Angestellten des Kantonalen Laboratoriums rund 3000 Restaurants im Kanton Bern einen Besuch ab. Dazu kommen mehrere Hundert Kantinen, Spital- und Heimküchen sowie Festwirtschaften und ähnliche Betriebe.

Ganz ohne Beanstandungen kommt bloss etwa ein Viertel der Betriebe durch die Kontrolle. Doch nur in den wenigsten Fällen endet eine Inspektion mit einer Strafanzeige: In 140 Fällen reichte das Kantonale Laboratorium letztes Jahr Anzeige ein. Davon entfällt jedoch nur ein Teil auf Gastrobetriebe, ein anderer auf Lebensmittelgeschäfte, Metzgereien, Bäckereien und Industriebetriebe. Die meisten Fälle enden mit einem Strafbefehl, der den Verantwortlichen eine Busse aufbrummt.

In den ganz groben Fällen kann das Laboratorium beim jeweiligen Regierungsstatthalteramt die Schliessung des Lokals beantragen. Das passiert jedoch äusserst selten und ist auch im vorliegenden Fall der Pizzeria nicht geschehen, weshalb diese Zeitung deren Name nicht nennt.

Ein fremdenfeindlicher Inspektor?

Am ersten Gerichtstermin im vergangenen Dezember bestritten der Pizzaiolo und seine Ehefrau sämtliche Vorwürfe des Lebensmittelinspektors. Sie warfen dem Inspektor vor, bei der Kontrolle provoziert zu haben, unter anderem mit der wiederholten Aussage, man sei hier halt «in der Schweiz». Dies in Anspielung auf die ausländische Herkunft des Paars. Der Inspektor, der pro Jahr 350 bis 400 Kontrollen durchführt, wurde zu diesen Vorwürfen vor Gericht nicht befragt.

Als der Inspektor eine Probe des Schinkens fürs Labor nehmen wollte, griff der Wirt mit einer Hand in das Fleisch. Weil die Probe damit verunreinigt war, konnte der Inspektor diese nicht mehr verwerten. Dafür schaute er sonst genau hin und fand zehn andere Punkte, in denen er Verstösse gegen das Lebensmittelgesetz fand.

«Wenn man Pizzen belegt und Bargeld entgegennimmt, ohne sich die Hände zu waschen, ist die Verunreinigung vorprogrammiert.» Christopher Risse, Gastro Bern

So wiesen zwei andere, diesmal verwertbare Lebensmittelproben zu viele Keime auf. Beim Pulled Beef wurde der Grenzwert gar um das Hundertfache überschritten, wie die Richterin festhielt. Dazu kam, dass mehrere Lebensmittelverpackungen direkt auf dem Boden gelagert wurden, dass die Salate in der Salatvitrine nicht einzeln abgedeckt waren und dass sich beim Handwaschbecken weder Flüssigseife noch Einwegpapier befanden.

Dass er den Fall vor Gericht gezogen hatte, lohnte sich für den Pizzaiolo nur bedingt. Zwar reduzierte die Richterin die Busse wegen einer Ungenauigkeit im Inspektionsbericht von 1075 auf 700 Franken. Der Mann muss jedoch die gesamten Gerichtskosten von 1400 Franken tragen, urteilte sie Mitte Juni. Er hat das Urteil nicht weitergezogen.

Testkontrollen vom Verband

«Wir stehen den Kontrollen grundsätzlich positiv gegenüber», sagt Christopher Risse vom Wirteverband Gastro Bern, «denn letztlich geht es bei den Kontrollen um die Gesundheit der Gäste.» Es gebe zwar vereinzelt Mitglieder, die sich über zu strenge Kontrollen der kantonalen Inspektoren beschwerten, doch oft gehe es um subjektive Wahrnehmungen.

Der Verband Gastro Bern bietet den Gastrobetrieben unter anderem Testkontrollen an, um sie auf den unangemeldeten Besuch des Kantonalen Laboratoriums vorzubereiten. Dabei werden auch Proben genommen und im Labor ausgewertet.

Ein häufiger Fehler ist laut Christopher Risse, dass bei Aktionen im Grosshandel zu viel eingekauft wird – zum Beispiel ein grosser Schinken – und die Ware dann nicht innerhalb der vorgegebenen Frist verbraucht werden kann. Hinzu komme, dass diese im hektischen Restaurant Gastroalltag nicht durchgehend kühl gehalten werde.

Ein anderer häufig vernachlässigter Punkt seien die Handhygiene und die Sauberkeit von Gebrauchsgegenständen wie Schneidemessern und -brettern. «Wenn man Pizzen belegt und dazwischen noch Bargeld entgegennimmt, ohne sich die Hände zu waschen, ist die Verunreinigung vorprogrammiert.»

Lückenhafte Checkliste

Für die Gastrobetriebe zentral sei ein Selbstkontroll-Handbuch. Dabei handelt es sich um eine Art Hygiene-Checkliste, in der ein Lokal unter anderem festschreibt, welche Geräte wann und wie gereinigt werden und welche Lebensmittel wie lange bei welchen Temperaturen gelagert werden dürfen.

Der Könizer Wirt verfügte zwar über so ein Handbuch, es war aber nicht auf den Betrieb angepasst, so fehlten unter anderem Reinigungsanweisungen für die Fritteuse und die Aufschnittmaschine. Auch über die Haltbarkeitsdauer vorgekochter Lebensmittel stand nichts im Hygienekonzept, wie der Lebensmittelinspektor vor Gericht sagte. Beide Seiten sehen der nächsten Kontrolle wohl mit Spannung entgegen.

