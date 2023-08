Umstrittene Strategien im Wahlkampf – Berner Parteien setzen auf Diversity-Listen Eine Liste für Queere oder Landwirte: GLP, Mitte und EVP setzen bei den Nationalratswahlen auf viele Unterlisten. Das soll Sitze sichern – doch das Vorgehen sorgt für Kritik. Carlo Senn

Im Herbst wird einmal mehr umfangreiches Wahlmaterial in die Haushalte flattern. Das kann überfordern. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Wie holt man als Partei möglichst viele Sitze im nationalen Parlament? Darüber zermartern sich die Parteistrateginnen auch dieses Jahr im Hinblick auf die Wahlen das Hirn. Denn mittlerweile ist es mit Plakatkampagnen, Social Media oder Standaktionen auf der Strasse nicht getan.

Eine zusätzliche Möglichkeit ist die Unterteilung der Wählerschaft in Zielgruppen, sogenanntes Segmentieren. Das ist an sich auch im Kanton Bern grundsätzlich üblich: So tritt die SP seit Jahrzehnten mit einer Frauen- und einer Männerliste an. Auch die Jungparteien treten oft mit eigenen Listen an, um explizit junge Wählende anzusprechen.

Doch dieses Jahr nimmt die Unterteilung der Zielgruppen ein grosses Ausmass an: So tritt die EVP mit vier, Die Mitte mit sechs Listen an. Die meisten Unterlisten in Bern hat die GLP gebildet, sie tritt mit insgesamt neun Listen an – das bei derzeit drei Sitzen im Parlament.

Auf den Listen ist die Diversität gross, für fast jede Einstellung oder jedes Interesse ist etwas dabei: Da wären zum Beispiel eine Liste mit KMU-Vertretenden, eine mit Queer & Allies. Oder Kreative. Oder die Frankophonen und Frankophilen.

Bei der Mitte kann man die «Best Agers» wählen, oder man entscheidet sich für die Liste Landwirtschaft mit Landwirtinnen und Käsern. Dabei dürften jedoch nur die Spitzenleute auf der Hauptliste reelle Wahlchancen haben.

Fischen mit vielen kleinen Netzen

Warum also der ganze Aufwand mit Unterlisten? Die GLP begründet es auf Anfrage damit, dass sich «sehr viele Mitglieder auf den Kandidaturaufruf hin gemeldet hätten». So könne man die Breite der Partei zeigen.

Der Berner Politikanalyst Mark Balsiger vergleicht es mit Fischernetzen, die ausgeworfen werden. Zahlreiche kleine Netze bringen unter Umständen einen grösseren Fang als zwei grosse, und sie können gezielter ausgeworfen werden. Bringt zudem jede kandidierende Person noch zusätzliche Personen an die Urne, gibt das in der kleinen Schweiz einen weiteren Effekt.

Um den zweiten Grund aufzuzeigen, braucht es einen kurzen Exkurs in das Schweizer Wahlsystem: Alle Listen generieren sogenannte Reststimmen. Das sind Stimmen, die nicht für einen Sitz reichen und somit verloren sind. Logischerweise wollen die Parteien auch diese Reststimmen nutzen.

Dafür gibt es die Möglichkeit von Listenverbindungen: Wenn beispielsweise die FDP und die SVP eine Listenverbindung beschliessen, gehen die Stimmen von all ihren Listen zuerst in denselben Topf. Damit kann das Lager zusammen unter Umständen einen weiteren Sitz mit den addierten Reststimmen erringen. Bekannt sind auch überparteiliche Listenverbindungen, beispielsweise von SP und Grünen.

Dasselbe passiert auch bei den erwähnten Unterlisten. Die zahlreichen Unterlisten mögen für sich allein nur wenige Stimmen generieren, zusammen kann es aber durchaus für einen Sitz reichen. Der wahltaktische Schachzug wird immer beliebter: Die Zahl eingereichter Nationalratslisten hat sich von 1971 bis 2019 schweizweit mehr als verdreifacht. Im Kanton Bern traten die Parteien vor vier Jahren auf 34 Listen an – 2003 waren es erst 21 Listen.

Dass jedoch gerade dieses Wahljahr die Unterlisten auch schweizweit derart inflationär genutzt werden, dafür dürfte nicht zuletzt die einstige CVP im Nachbarkanton Aargau verantwortlich sein.

Die Christliche Volkspartei landete vor vier Jahren einen in der Politszene viel beachteten Coup: Mit total neun Listen und fast 130 Kandidierenden konnte sie 1,3 Prozentpunkte zulegen und einen zweiten Sitz im Bundeshaus erobern, als Grund gelten die Unterlisten. Gerade im kleinteiligen und vielfältigen Kanton versprechen sich die Grünliberalen einen ähnlichen Effekt.

FDP-Chef will Abschaffung

Doch das System hat einen Haken. Laut Politanalyst Balsiger haben es Kandidierende auf Unterlisten bislang noch nie geschafft, gewählt zu werden.

«Viele auf diesen Listen kandidieren nicht ernsthaft, sondern sind Wasserträger.» Selbst auf den besten Plätzen der Unterlisten der GLP sind die Chancen praktisch bei null, die Wahl zu schaffen. «Sie sind lediglich dazu da, die Hauptliste zu stärken.»

Die Stimmen für die queere Liste landet also de facto am Ende bei den starken Kandidaten auf der Hauptliste, was wohl nicht dem Wählerwillen entspricht. Zudem kann es für die Wählenden eine Überforderung sein, ständig mehr Wahlmaterial im immer dickeren Couvert abzuarbeiten.

Die GLP argumentiert dagegen, dass die Wählerinnen dadurch die Chance hätten, ein Thema zu betonen, ohne Angst zu haben, dass «die Stimme verpufft».

Noch einen Schritt weiter geht der Schweizer FDP-Präsident Thierry Burkart mit seiner Kritik: Er forderte jüngst die Abschaffung der Listenverbindungen. Sein Motiv ist insbesondere, dass die FDP oft mit der SVP paktiert, so auch dieses Jahr im Kanton Bern. Doch gerade im teilweise von der SVP aggressiv geführten Wahlkampf kann der Pakt zur Hypothek werden: Die FDP wird als Steigbügelhalterin der SVP wahrgenommen. Einzelne Sympathisanten könnten der FDP daher wegen dieser Listenverbindung mit der SVP die Unterstützung verweigern.

