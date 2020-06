17 Jahre Gefängnis – Berner Obergericht verschärft Freiheitsstrafe für Tunesier Ein 36-jähriger Tunesier, der im Februar 2016 seine Frau umbrachte, muss für 17 Jahr ins Gefängnis. Das bernische Obergericht hat seine Strafe um zwei Jahre verschärft.

Der Eingang zum Obergericht des Kantons Bern. Archiv

Der Fall des 36-jährigen Tunesiers, der im Februar 2016 in Hasle bei Burgdorf seine Frau umbrachte, ist am Donnerstag am bernischen Obergericht verhandelt worden. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von 17 Jahren. In erster Instanz hatte ihn das Regionalgericht Emmental-Oberaargau noch zu 15 Jahren verurteilt. Der Angeklagte ist geständig, seine Ehefrau mit einem Messer umgebracht zu haben, weil er vermutete, sie sei untreu.

«Egoistisch und skrupellos»

Die Staatsanwältin zeichnete in ihrem Plädoyer das Bild eines egoistischen, skrupellosen Täters, der seine eigene Frau beinahe enthauptet und dann zugesehen habe, wie sie qualvoll am eigenen Blut erstickt sei. Der Tunesier habe die Frau aus nichtigen Gründen ermordet, weil sie ihm durch ihre angebliche Untreue nicht den von ihm eingeforderten Respekt entgegengebracht habe. Die Staatsanwältin forderte eine Freiheitsstrafe von 17 Jahren wegen Mordes.

Der Verteidiger hingegen beschrieb seinen Mandanten als psychisch kranken Mann, der an einer Borderline-Störung leide. Ein Gutachten, das dem Mann eine solche Störung absprach, zerzauste der Verteidiger. Sein Mandant sei kein kaltblütiger Mörder. Vielmehr sei er – belastet durch seine psychischen Störungen und eine problembehaftete Ehe – nach einem Streit ausgerastet.

Der Verteidiger forderte lediglich eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren wegen vorsätzlicher Tötung.

( SDA, sbb )