Turm ist in der Anflugschneise – Berner Münster wird trotz Energiekrise weiterhin angeleuchtet Um Strom zu sparen, hätte die Stadt Bern das Münster eigentlich nicht mehr anleuchten wollen. Nun wird der Turm trotzdem erhellt – weil er in der Anflugschneise des Flughafens Belp steht.

Wird auch während der Energiekrise jeweils während der ganzen Nacht über der Berner Innenstadt leuchten: Der Turm des Berner Münsters. Foto: Christian Pfander

Um Strom zu sparen, wurde das Berner Münster seit einer Woche nicht mehr beleuchtet. Damit ist jetzt aber bereits wieder Schluss, denn: Diese eher symbolische Massnahme hat einen zentralen Haken: Das Münster tangiere mit seiner Höhe von 101 Metern die Anflugschneise des Flughafens Belp, teilte die Stadt Bern am Donnerstag mit. Als historisches Gebäude verfüge es aber über kein Positionslicht auf der Turmspitze. Aus Sicherheitsgründen muss das Münster deshalb ab sofort wieder angeleuchtet werden. Das hat die Stadt Bern nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) entschieden.

War das Abstellen der Beleuchtung also ein Schnellschuss? «Die Stadt wollte rasch handeln, um der Mangellage sofort entgegenzuwirken und ein Signal an die Bevölkerung zu senden», sagt Simon Küffer, stellvertretender Generalsekretär der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, dazu auf Anfrage. Man habe zwar ein Konsultationsverfahren durchgeführt und in dieses die Eigentümer der betreffenden Gebäude einbezogen. «Daran, dass das Abschalten der Beleuchtung aufgrund von Flugsicherheitsaspekten problematisch sein könnte, haben wir aber effektiv nicht gedacht.»

In den vergangenen Tagen habe die Stadt entsprechende Hinweise vom Münster erhalten. «Daraufhin haben wir die Situation mit dem Bazl abgeklärt», sagt Küffer. Bereits nach dem Eingehen der Hinweise habe man den Münsterturm wieder provisorisch mit Scheinwerfern beleuchtet.

Als Flopp will Küffer das Massnahmenpaket der Stadt deswegen aber nicht bezeichnen. Die Anleuchtung des Münsters sei die einzige der getroffenen Massnahmen, welche rückgängig gemacht wurde. Sicherheitsaspekte würden von der Stadt in jedem Fall einbezogen, soweit diese bekannt seien: «Sicherheitsaspekte spielen zum Beispiel auch bei den Abklärungen zu einer allfälligen Reduktion der Strassenbeleuchtung eine entscheidende Rolle.»

SDA/chh

