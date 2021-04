Regierungsrat zur Fusion von «Bund» und BZ – «‹Berner Modell› hätte Zukunfts­perspektive verdient» Die bernische Kantonsregierung ist enttäuscht davon, dass «Bund» und BZ zusammengelegt werden. Der Medienplatz Bern werde dadurch verarmen. pd/db

Der Regierungsrat des Kantons Bern befürchtet negative Auswirkungen auf die Berichterstattung. Franziska Rothenbühler (Archiv)

Der Regierungsrat des Kantons bedauert den heute angekündigten Schritt zu einer Einheitsredaktion für den «Bund» und die «Berner Zeitung». Dies teilt er am Donnerstagnachmittag in einem Communiqué mit. Der damit verbundene «massive Stellenabbau» werde dazu führen, dass die Berichterstattung über lokale und regionale Themen in den beiden traditionsreichen Zeitungstiteln verarme. Die Regierung erwarte, dass Tamedia jene Mitarbeitenden, die als Folge des Zusammenlegens der beiden Redaktionen das Unternehmen verlassen müssen, mit einem grosszügigen Sozialplan unterstützt.

Der Verlust an redaktioneller Vielfalt wird sich gemäss der Berner Kantonsregierung negativ auf die Berichterstattung auswirken. Damit werde im Kanton Bern eintreten, was in verschieden Grossregionen wie etwa in Basel, Luzern oder St. Gallen bereits der Fall sei: Die Redaktion werde lokale und regionale Themen ohne den Blick auf eine Konkurrenz und ohne den Vergleich mit anderen Redaktionen behandeln. Es sei zu befürchten, dass mit diesem Schritt den beiden Titeln zusätzliche Leserinnen und Leser verloren gehen würden – mit den entsprechenden Folgen für die Zivilgesellschaft und die staatlichen Institutionen.

Bedeutung der Konkurrenz

Trotz der wichtigen Rolle, welche die Medien als vierte Gewalt in einer Demokratie spielten, entscheide die Unternehmensleitung letztlich in eigener Verantwortung darüber, wie sie ihre Zeitungsredaktionen finanziell und personell ausstatte, hält der Regierungsrat in der Mitteilung fest. Er habe anlässlich seiner periodischen Treffen mit der Verlagsleitung immer wieder auf die Bedeutung und den Wert von zwei in Konkurrenz stehenden Lokal- und Regionalredaktionen im vielfältigen Kanton Bern hingewiesen.

Der Regierungsrat sei der Ausfassung, dass mit dem bestehenden «Berner Modell» mit der stärker für eine ländliche Leserschaft ausgerichteten «Berner Zeitung» und dem auf ein urbanes Publikum fokussierten «Bund» in den letzten Jahren eine Lösung für den Kanton Bern gefunden worden sei, die eine Zukunftsperspektive verdient hätte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.