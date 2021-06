Berner Literaturpreise 2021 – Von der Ode an das Heimatdorf bis zur unverblümten Selbstsuche Literaturpreise des Kantons Bern 2021 erhalten Carol Blanc, Arno Camenisch, Regina Dürig, Jessica Jurassica, Pedro Lenz und Lorenz Pauli. Ein Spezialpreis geht an ein Buch über schwarze Frauen in Biel. Alexander Sury

Erhält einen der sechs Berner Literaturpreise: Arno Camenisch. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Im abgelaufenen Lesejahr hat die deutschsprachige Literaturkommission des Kantons Bern 85 Werke besprochen. Berücksichtigt wurden aktuelle Buchpublikationen aller Gattungen, öffentlich aufgeführte Theaterstücke, Hörbücher und -spiele, Spoken-Word-Texte sowie Kinder- und Jugendbücher.

Der Kanton Bern vergibt sechs Literaturpreise und ein Buchpreis in der Höhe von je 9000 Franken. Carol Blanc schaut in ihren Texten «Wohäre überhoupt» genau hin. Als Chronistin des Alltäglichen sieht sie das Besondere, auch wenn es hinter dem Banalen versteckt liegt. Arno Camenischs Roman «Der Schatten über dem Dorf» ist eine Ode an sein Heimatdorf in Graubünden.

Regina Dürig gelingt es in der Novelle «Federn lassen», sprachlich differenziert, knapp und verdichtet Gewaltsituationen in einem Frauenleben darzustellen. Jessica Jurassicas Debut «Das Ideal des Kaputten» ist eine ebenso fein gezeichnete wie unverblümte Selbstsuche zwischen Medienkrise und Corona, zwischen Bern, Zürich und Lateinamerika.

In «Primitivo» erzählt Pedro Lenz von der Freundschaft zwischen dem lebenserfahrenen Maurer Primitivo und dem Stift Charly. In Lorenz Paulis erstem Jugendroman verbringen zwei aufgeweckte Jugendliche ferienhalber fast zwei Wochen miteinander.

Einen ebenfalls mit 9'000 Franken dotierten Buchpreis erhalten die Herausgeberinnen Fork Burke, Myriam Diarra und Franziska Schutzbach für ihr Buch «I will be different every time. Schwarze Frauen in Biel / Femmes noires à Bienne / Black women in Biel» (Verlag die Brotsuppe).

Die öffentliche Verleihung der Literaturpreise findet am Mittwoch, 25. August 2021, in den Vidmarhallen statt. Im Rahmen der «Literatour» tritt im Oktober und November jeweils eine Gruppe von drei ausgezeichneten Autorinnen und Autoren an verschiedenen Stationen im Kanton Bern auf. Orte und Termine werden demnächst auf der Website der Kulturförderung des Kantons Bern bekanntgegeben.

