Gegen US-Wirtschaftsembargo – Berner Kuba-Demonstration verkennt laut Experte die Realität «Solidarität mit Kuba» lautet das Motto einer Demo vom Samstag in Bern. Die Organisatoren unterstützen das Regime und machen die USA für die Notlage verantwortlich. Sarah Buser , Rosanna Steppat

Ein Mann wird am 12. Juli während einer Demonstration gegen die Regierung von Präsident Miguel Díaz-Canel in der Hauptstadt Havanna verhaftet. Foto: Yamil Lage (AFP)

Seit Wochen wird in Kuba gegen die repressive Politik von Präsident Miguel Díaz-Canel demonstriert. Die Krise im Land hat sich durch die Corona-Pandemie weiter verschärft, Regimekritiker werden verhaftet, viele gelten als vermisst. Am Samstag findet in Bern auf dem Bahnhofplatz eine Demo unter dem Motto «Solidarität mit Kuba» statt. Dort hingegen weht ein anderer Wind. Die Teilnehmer der Kundgebung, die von der Sicherheitsdirektion der Stadt Bern bewilligt wurde, sehen sich als Regimebefürworter.

Organisatoren der Demo sind die Vereinigung Alba Suiza und die Vereinigung Schweiz-Cuba sowie die kommunistische Partei der Arbeit Schweiz, die auch im Berner Stadtrat vertreten ist, und das antifaschistische Bündnis Demokratischer Kräfte in Europa. Seitens der Partei der Arbeit heisst es auf Anfrage des «Bund», man wolle sich «gegenüber Kuba und seiner Revolution solidarisch zeigen» und sich «gegen die Einmischung und Manipulationen» zur Wehr setzen, denen das Land ausgesetzt sei.