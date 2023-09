Berner Krankenkassenprämien – «Gutverdienende könnte man stärker zur Kasse bitten» Die Gesundheitskosten sind stark angestiegen. Für den Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) ist es Zeit für eine Grundsatzdiskussion. Brigitte Walser

Im ersten Halbjahr sind im Kanton Bern die Kosten in der Grundversicherung um 10 Prozent gestiegen. Was ist die Erklärung dafür? Bei den Medikamenten und bei den stationären Leistungen der Spitäler ist der Anstieg am höchsten. Bei den Spitälern könnte ein Teil damit zu erklären sein, dass sie dieses Jahr früher Rechnung stellten als im Vorjahr. Das würde sich dann im zweiten Halbjahr ausgleichen. Grundsätzlich sind aber in fast allen Gesundheitsbereichen die Kosten angestiegen: Wir haben mehr Leistungen konsumiert.

Wie kommt das? Ein Teil des Wachstums ist erklärbar: Die Bevölkerung altert, und das bedeutet höhere Gesundheitskosten. Der Rest sind falsche Anreize: Die Versicherten bezahlen hohe Prämien und erwarten dafür viele und sofortige Leistungen. Gesundheitsfachleute haben keinen Anreiz, diese Erwartung zu bremsen. Denn sie können ihr Einkommen nur erhöhen, indem sie mehr Behandlungen durchführen.

Müssen wir im Herbst also auch in Bern wieder mit einem Prämiensprung rechnen? Ja, denn die Prämien folgen den Kosten. Allerdings waren sie in den vergangenen Jahren ziemlich stabil, es gab also keineswegs jedes Jahr einen hohen Anstieg. Aber keine Frage, ein Sprung schmerzt.

Schmerzt er derart, dass es nun die grosse Reform braucht? Zuerst: Was mir fast noch mehr Sorgen bereitet als die Kostensteigerung, ist die Hektik, die seit einiger Zeit herrscht. Auf allen Ebenen werden wir mit Reförmchen überflutet. Ausser mehr Bürokratie für die Profis an der Front haben sie aber nichts gebracht. Jetzt wäre es an der Zeit, eine Gesundheitsinstanz zu gründen, in welcher Akteure – nicht Lobbyisten – klären, was für ein Gesundheitssystem wir brauchen. Wir müssen eine Grundsatzdebatte führen.

Ihre Zürcher Amtskollegin Natalie Rickli denkt laut über ein Aufheben des Versicherungsobligatoriums nach. Was halten Sie davon? Ein Kassenobligatorium aufzuheben, ist nicht die Lösung. Aber ihr Vorschlag hat den Vorteil, dass wir nun debattieren.

Wäre eine grosse Reform überhaupt möglich? Nicht sofort, wir sind schliesslich in der Schweiz. Aber wir müssen den Mut haben, die Diskussion in der Tiefe zu führen, statt in einer oberflächlichen Hektik zu verharren. Unser bisheriges System war gut, aber es kommt langsam an sein Ende.

Sie haben vor drei Jahren vorgeschlagen, dass Reiche mehr Prämien bezahlen sollen. Ja. Niemand bezahlt gern Rechnungen. Aber Gutverdienende könnte man stärker zur Kasse bitten. Wenn Gutverdienerinnen oder -verdiener monatlich statt 500 Franken 1000 Franken Krankenkassenprämien zahlen, wird das ihren Lebensstil kaum beeinflussen. Wer wenig verdient, spürt hingegen eine Erhöhung von 20 oder 30 Franken. Das müssten wir unbedingt berücksichtigen.

Ihr Vorschlag sah vor, dass die Kantone nichts mehr an Spitalrechnungen zahlen, und stattdessen mehr Geld für Prämienverbilligungen aufwenden. Der Vorschlag fand keine Mehrheit. Aber die klare Aufteilung, dass die Krankenkassen die Spitalrechnungen vollständig übernehmen, während sich die Kantone auf die Prämienverbilligung konzentrieren, würde viel Transparenz ins System bringen. Dieses ist inzwischen so komplex geworden, dass fast niemand mehr versteht, wer was wann finanziert.

Wie gehts den Spitälern im Kanton Bern? Wie alle anderen Spitäler in der Schweiz stehen sie unter Druck. Die meisten erwirtschaften im Moment nicht genug Gewinn, um langfristig ihre Investitionen tätigen zu können. Mehr Behandlungen durchzuführen, ist ihre einzige Möglichkeit, dies zu ändern. Also rüsten sie auf, um Patienten zu gewinnen. Nehmen Sie nur die Anzahl Ärztinnen und Ärzte in den Spitälern: Sie steigt fast überall – diese Fachkräfte fehlen dann an anderen Orten.

Wieso steigt die Zahl? Die Spitäler glauben, möglichst viele Fachrichtungen anbieten zu müssen, um noch mehr Patienten gewinnen zu können. Alle denken gleich. Es ist ein Wettrüsten im Gang. Das ist nicht gesund!

Was wäre zu tun? Man müsste beachten, dass es in Zukunft nicht mehr, sondern weniger stationäre Patientinnen und Patienten geben wird, weil mehr Behandlungen ambulant durchgeführt werden können. In diese Richtung sollte man investieren. Das würde auch die Personalfrage entschärfen. Wer glaubt, der Personalmangel sei ein vorübergehendes Problem, der träumt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in Zukunft die Arbeit mit weniger Personen leisten können. Noch immer setzen wir nicht alle Fachkräfte richtig ein. Wenn wir hier nicht handeln, treiben wir unser Gesundheitssystem noch mehr in den Engpass.

Zum Beispiel? Ich kann Ihnen ein kleines von vielen geben, es ist uns kürzlich beim Impfen im Schulbereich aufgefallen: Pflegefachpersonen dürfen zwar impfen, können aber nur dann nach dem Krankenversicherungsgesetz abrechnen, wenn ein Arzt oder eine Ärztin im selben Gebäude ist. Dieser darf sich also im 50. Stock, aber nicht im Haus nebenan aufhalten. Solche Regeln waren wohl sinnvoll, als es noch kein Handy gab. Aber heute sind sie veraltet und blockieren Fachkräfte, von denen wir zu wenige haben. Auch Apothekerinnen und Apotheker oder Advanced-Practice-Nurses könnten mehr Aufgaben übernehmen, als sie derzeit dürfen.

Im Berner Jura spannt eine Spitalgruppe neu mit einer Krankenkasse zusammen. Was bringt das? Ich bin überzeugt, dass das Reseau de l’Arc eine mögliche Antwort auf die Kostenentwicklung ist. Denn machen wir uns nichts vor: Es gibt heute Behandlungen, die unnötig sind und trotzdem durchgeführt werden. Es ist den Spitälern nicht einmal ein Vorwurf zu machen. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf die Teuerung mit einer Mengenausweitung zu reagieren. Aber das steigert die Kosten, erhöht den Druck auf das knapp bemessene Fachpersonal und bringt der Bevölkerung nichts.

Und das ist im Berner Jura anders? Das Reseau de l’Arc erlaubt einen Paradigmenwechsel, weil das Netz mit mehr Operationen nicht mehr verdient. In Spanien, Deutschland und den USA gibt es ähnliche Modelle, und es hat sich gezeigt, dass die Qualität steigt, die Wartezeiten sich verkürzen und das Kostenwachstum gedämpft wird. Wir können nun selber Erfahrungen sammeln und das Modell im Erfolgsfall auf weitere Regionen ausdehnen.

Ein ungewöhnliches Projekt war auch im Berner Oberland geplant. Die Gemeinden sollten mithelfen, das Spital Zweisimmen zu finanzieren, doch diese lehnten das denkbar knapp ab. Was nun? Wir brauchen eine Lösung für Zweisimmen. Es ist eine kleine Region, und Standardmodelle, wie man sie in Städten anwendet, taugen hier nicht. Wir müssen es schaffen, Pflegende, Ärzteschaft und andere Profis im Gesundheitswesen zusammenzubringen, ihre Arbeit attraktiv zu gestalten und das Potenzial optimal zu nutzen. Dazu brauchen wir neue Modelle. Nach dem Nein beraten die Gemeinden nun das weitere Vorgehen, und wir warten auf ihre Rückmeldung.

