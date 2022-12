Günstige Prämien – Berner Krankenkasse gewinnt mehr Kunden, als ihr lieb sind Die KPT holt mit ihrer Tiefpreisstrategie so viele neue Versicherte an Bord, dass sie nun rasch neues Personal einstellen muss. Adrian Hopf-Sulc

Die Berner KPT hat diesen Herbst 150’000 neue Versicherte gewonnen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Da staunten die Verantwortlichen bei der KPT nicht schlecht. Am 27. September publizierte das Bundesamt für Gesundheit sämtliche Krankenkassenprämien für nächstes Jahr. An diesem Tag realisierte man am Hauptsitz der Genossenschaft in der Berner Wankdorf-City, dass die Versicherung diesen Herbst wohl viele Neukunden anziehen wird.