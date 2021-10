Jakob Rope Systems – Berner KMU Award geht an Emmentaler Familienunternehmen «Viel Herzblut» und im Dorf verankert: Der Seilhersteller Jakob Rope Systems aus Trubschachen wird ausgezeichnet.

Steht an der Spitze des Familienunternehmens Jakob Rope Systems in Trubschachen: Peter Jakob. (Archivbild) Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Der Berner KMU Award geht dieses Jahr an Jakob Rope Systems. Das Emmentaler Familienunternehmen setze sich in der dritten Generation mit viel Herzblut für das lokale Gewerbe ein, teilte der Gewerbeverband Berner KMU mit.

Die Preisübergabe erfolgte am Mittwoch an der Delegiertenversammlung in Interlaken. Das Emmentaler Unternehmen existiert seit 120 Jahren und ist mittlerweile in 40 Ländern tätig. In Trubschachen beschäftigt Jakob Rope Systems 83 Mitarbeitende.

Das Unternehmen produziert Drahtseile und Seilnetze. CEO Peter Jakob hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, den Spagat zwischen Tradition und Moderne sowie Handwerk und neuen innovativen Produkten zu schaffen.

Die Firma sei trotz ihrer Grösse und ihrer internationalen Ausstrahlung fest im Dorf verankert, heisst es im Communiqué. Als Award-Gewinner erhält das Unternehmen einen Gutschein im Wert von 1000 Franken und der örtliche Gewerbeverein Trubschachen bekommt 500 Franken bar in die Kasse.

Erstmals gewann ein Unternehmen den Award. Die ersten drei Preise gingen an Beatrix Rechner 2019, Marco Liuzzi 2018 und Henrik Schoop 2017.

Die Delegierten befassten sich am Mittwoch auch mit den kantonalen Wahlen 2022. Bei den Regierungsratswahlen unterstützt Berner KMU das bürgerliche Viererticket. Bei den Grossratswahlen will der Verband zusammen mit dem HIV Kanton Bern und den Berner Arbeitgebern auf eine breite KMU-Mobilisierung setzen.

SDA/zec

Fehler gefunden?Jetzt melden.