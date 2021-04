Diensthund eingesetzt – Berner Kantonspolizei nimmt illegale Spielhölle hoch Bei einer Razzia in Safnern hat die Polizei Freitagnacht 22 Personen kontrolliert. Eine Person wollte flüchten, wurde aber mithilfe eines Diensthundes gefasst. cse , pd

Die Polizei hat in der Nähe von Biel eine Razzia durchgeführt und 22 Personen kontrolliert. (Symbolbild) Foto: Urs Jaudas

In der Nacht auf Samstag hat die Polizei in Safnern ein Lokal wegen Verdachts auf illegale Geldspiele durchsucht. Dies teilt die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe sie 22 Personen kontrolliert. Sie werden wegen verschiedener Widerhandlungen angezeigt.

Vermutlich zum Geldspiel eingesetztes Bargeld wurde sichergestellt, schreibt die Polizei weiter. Der 54-jährige Betreiber des Lokals sowie drei weitere Personen werden sich wegen Widerhandlungen gegen das Geldspielgesetz und das Gastgewerbegesetz vor der Justiz verantworten müssen. Ein 42-Jähriger wird wegen Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz zur Anzeige gebracht.

Ein 37-jähriger Mann ergriff während der Kontrolle zu Fuss die Flucht. Er habe laut Polizei in

einem nahegelegenen Waldstück mit Hilfe eines Diensthundes aufgespürt werden können. Dabei sei der Mann durch den Diensthund gebissen und leicht verletzt worden.

Die Sanität brachte den Mann anschliessend zur medizinischen Versorgung ins Spital. Er muss wegen Hinderung einer Amtshandlung und ebenfalls wegen Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz mit einer Anzeige rechnen.

Da darüber hinaus war im Lokal kein Schutzkonzept festzustellen. Die Personen hätten kaum Schutzmasken getragen und die maximal zulässige Personenzahl überschritten. Alle kontrollierten Personen wurden wegen Widerhandlungen gegen die COVID-19-Verordnung gebüsst oder werden angezeigt. Weitere Ermittlungen unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland sind im Gang.

