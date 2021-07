Beschwerde vor Gericht abgewiesen – Berner Justiz bestätigt Verwahrung des Kindsmörders von Erlach Das Berner Obergericht hat entschieden, den Mann zu verwahren, der 1989 ein 10-jähriges Mädchen getötet hat.

Der Kindsmörder von Erlach BE soll verwahrt werden. Das Berner Obergericht hat am Freitag die Beschwerde des 53-jährigen Mannes gegen den Entscheid der Vorinstanz abgelehnt.

Er hatte geltend gemacht, dass er in der Therapie Fortschritte erzielt habe und nicht rückfallgefährdet sei. Auch treffe es nicht zu, dass er pädophil sei. Das sei eine Fehldiagnose.

Sein Verteidiger hatte die bedingte Entlassung verlangt. Die Staatsanwaltschaft hatte entgegnet, es führe kein Weg an der nachträglichen Verwahrung vorbei.

So sah es auch das Obergericht und stützte sich dabei auf ein psychiatrisches Gutachten. Dieses kam zum Schluss, dass der Mann austherapiert sei. Nach wie vor bestehe eine sehr hohe Rückfallgefahr für Gewalt- und Sexualdelikte.

Der Mann sass 1989 bereits wegen sexueller Handlungen mit Kindern hinter Gitter, als er einen Hafturlaub zur Tat von Erlach nutzte. Er missbrauchte und tötete ein zehnjähriges Mädchen. Die Tat bewegte die ganze Schweiz. Überführt wurde er, nachdem er das Delikt einem Mithäftling anvertraut hatte.

Die Freiheitsstrafe von 16 Jahren sass der Mann vollumfänglich ab. Danach wurde er in eine stationäre Massnahme überführt. Er lebt nach wie vor in der Berner Justizvollzugsanstalt Thorberg.

Nicht mehr therapierbar

Bis vor wenigen Jahren habe der Mann anerkannt, dass er pädophil sei, stellte das Obergericht in der Beschlusseröffnung vom Freitag fest. Er habe in der Therapie mitgearbeitet und gewisse – wenn auch bescheidene – Teilerfolge erzielt.

Geändert habe das ungefähr 2014. Seither negiere er seine Pädophilie und seine schwere Persönlichkeitsstörung. In der Therapie habe er nicht mehr richtig mitgearbeitet. Im Nachhinein betrachtet hätten die Behörden die Verwahrung wohl schon früher beantragen können.

«Gegensteuer geben»

Die Entwicklung sei in den letzten Jahren eindeutig in die falsche Richtung gelaufen, stellte das Obergericht fest. Doch zu spät sei es nie: «Aufgeben wollen wir Sie nicht, es ist an Ihnen, Gegensteuer zu geben.» Grundsätzlich sei auch in der Verwahrung eine therapeutische Behandlung möglich.

Der 53-Jährige nahm das Urteil regungslos zur Kenntnis. Ein Weiterzug ans Bundesgericht ist möglich.

Kritik musste die Vorinstanz einstecken. Mehr als ein Jahr habe es gedauert, bis die schriftliche Urteilsbegründung des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vorgelegen habe, kritisierte das Obergericht. Dadurch sei das Beschleunigungsgebot verletzt worden.

